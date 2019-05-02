Ближайшие дни будут дождливыми и облачными - синоптики

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Четверг, 2 мая 2019, 09:08

В начале мая в Украине будут дожди, но опасных явлений не ожидается.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"2 мая - облачно с прояснениями. Небольшие дожди, лишь в южных областях без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​13-18°, на Закарпатье и юге страны - до 21°", - говорится в сообщении.

 



В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди. Температура 15-17°. По области температура будет 13-18°.

 

В пятницу и субботу, 3-4 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность.

3 мая ночью без осадков, днем, кроме южной части, небольшой, в западных областях умеренный дождь, гроза.

 

4 мая в восточных, большинстве южных, днем ​​и в западных областях без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10°, на юге - до 12°; днем в западной части - 13-18°, в северных областях - 16-21°, на остальной территории - 19-24°.

В Киеве и области в эти дни переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь, только ночью 3 мая без осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем ​​16-21°.

 

5 и 6 мая в западных областях дожди; температура ночью 3-9° тепла, снижение дневной температуры до 8-14°.

В восточных, Днепропетровской и большинстве южных областей преимущественно без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы; температура ночью 5-11°, днем ​​16-23° 6 мая в северной части - 12-18°.

 

На Киевщине синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 5-10°; днем 5 мая 16-21°, 6 мая 12-17°.

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Темы: погода
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