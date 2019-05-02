Портнов не имеет отношения к команде Зеленского – Коломойский

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Четверг, 2 мая 2019, 23:37

Заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов не имеет отношения к команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом в интервью "Bihus.info" заявил олигарх Игорь Коломойский.

По словам Коломойского, Портнов не имеет никакого отношения к команде Зеленского.

В частности, журналисты попросили олигарха прокомментировать радость Портнова победе Зеленского и его советы команде новоизбранного президента относительно будущих изменений в стране.

"Как черт от ладана", - прокомментировал он подобную связь.

Однако, по словам Коломойского, он около 20 лет находится в хороших отношениях с руководителем АП при Януковиче.

Так, Коломойский заявил, что Портнов не был "апологетом режима Януковича", а он просто выполнял свою работу.

Олигарх также заявил, что на момент записи интервью Портнов также находился в Израиле и он виделся с ним за день до этого.

Относительно победы Зеленского, то Коломойский сказал, что этого ждали все.

"У нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болели за Зеленского. Мы болели против Пети", - рассказал Коломойский.

Напомним:

  • 29 августа 2018 года экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление телеканал "NewsOne", а в октябре 2018 года Портнов решил расторгнуть договор об управлении телеканалом NewsOne.
  • В конце марта 2018 года стало известно, что в отношении первого заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова начато уголовное производство по статье "государственная измена".

Украинская правда

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Темы: Зеленский Коломойский Зеленский
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