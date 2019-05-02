Портнов не имеет отношения к команде Зеленского – Коломойский
Заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов не имеет отношения к команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Об этом в интервью "Bihus.info" заявил олигарх Игорь Коломойский.
По словам Коломойского, Портнов не имеет никакого отношения к команде Зеленского.
В частности, журналисты попросили олигарха прокомментировать радость Портнова победе Зеленского и его советы команде новоизбранного президента относительно будущих изменений в стране.
"Как черт от ладана", - прокомментировал он подобную связь.
Однако, по словам Коломойского, он около 20 лет находится в хороших отношениях с руководителем АП при Януковиче.
Так, Коломойский заявил, что Портнов не был "апологетом режима Януковича", а он просто выполнял свою работу.
Олигарх сказал, что на момент записи интервью Портнов также находился в Израиле и он виделся с ним за день до этого.
Относительно победы Зеленского, то Коломойский сказал, что этого ждали все.
"У нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болели за Зеленского. Мы болели против Пети", - рассказал Коломойский.
Напомним:
- 29 августа 2018 года экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление телеканал "NewsOne", а в октябре 2018 года Портнов решил расторгнуть договор об управлении телеканалом NewsOne.
- В конце марта 2018 года стало известно, что в отношении первого заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова начато уголовное производство по статье "государственная измена".