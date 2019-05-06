Трамп: Мюллер не должен давать показания перед Конгрессом по "делу РФ"
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Понедельник, 6 мая 2019, 01:43
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не стоит давать показания перед Конгрессом по расследованию о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.
Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что 2 дня назад Трамп сказал, что оставит этот вопрос на решение генпрокурору Барру, который не отрицал, что Мюллер даст показания.
"Не было никакого преступления, за исключением преступления с другой стороны (невероятно, что это не было отражено в отчете), и никаких препятствий. Боб Мюллер не должен свидетельствовать", - подчеркнул глава Белого дома.
Напомним:
- Ранее стало известно, что Мюллер согласился дать показания в Конгрессе щодо расследования по "делу РФ".
- 22 марта Мюллер передал Барру копию своего конфиденциального отчета, завершив 22-месячное расследование.
- Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ.
- 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
- Согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
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