Трамп: Мюллер не должен давать показания перед Конгрессом по "делу РФ"

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не стоит давать показания перед Конгрессом по расследованию о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что 2 дня назад Трамп сказал, что оставит этот вопрос на решение генпрокурору Барру, который не отрицал, что Мюллер даст показания.

"Не было никакого преступления, за исключением преступления с другой стороны (невероятно, что это не было отражено в отчете), и никаких препятствий. Боб Мюллер не должен свидетельствовать", - подчеркнул глава Белого дома.

Напомним: