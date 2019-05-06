Трамп: Мюллер не повинен свідчити перед Конгресом у "справі РФ"

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Понеділок, 6 травня 2019, 01:43

Президент США Дональд Трамп  у неділю заявив, що спецпрокурору Роберту Мюллеру не варто свідчити перед Конгресом щодо розслідування про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що 2 дні тому Трамп сказав, що залишить це питання на вирішення генпрокурору Барру, який не заперечував, що Мюллер дасть свідчення.

"Не було жодного злочину, за винятком злочину з іншого боку (неймовірно, що це не було висвітлено у Звіті), і ніяких перешкоджань. Боб Мюллер не повинен свідчити", - підкреслив глава Білого дому.

Нагадаємо:

  • Раніше стало відомо, Мюллер погодився дати свідчення у Конгресі щодо розслідування у "справі РФ".
  • 22 березня Мюллер передав Барру копію свого конфіденційного звіту, завершивши 22-місячне розслідування.
  • Через два дні Барр опублікував лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ.
  • 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв'язок президента Дональда Трампа з Росією.
  • За підсумками розслідування, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером, ані президент США Дональд Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.

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Теми: Трамп США Росія
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