Трамп: Мюллер не повинен свідчити перед Конгресом у "справі РФ"

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що спецпрокурору Роберту Мюллеру не варто свідчити перед Конгресом щодо розслідування про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що 2 дні тому Трамп сказав, що залишить це питання на вирішення генпрокурору Барру, який не заперечував, що Мюллер дасть свідчення.

"Не було жодного злочину, за винятком злочину з іншого боку (неймовірно, що це не було висвітлено у Звіті), і ніяких перешкоджань. Боб Мюллер не повинен свідчити", - підкреслив глава Білого дому.

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