После терактов власти Шри-Ланки выслала из страны более 600 иностранцев
После серии взрывов на Шри-Ланке из этой страны выслали уже более 600 иностранных граждан, из них почти 200 - проповедники и религиозные деятели ислама.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны, передает DW со ссылкой на AFP.
В ведомстве подчеркнули, что эти священнослужители въехали в страну легально, но срок действия их виз истек. Речь идет о гражданах Бангладеш, Индии, Пакистана и Мальдив.
"Кроме того, после серии терактов соответствующие органы Шри-Ланки ввели ограничения относительно пребывания на острове для определенных категорий религиозных деятелей", - говорится в сообщении.
В Министерстве внутренних дел Шри-Ланки отметили, что не имеют ничего против иностранных проповедников.
"Но в последнее время в стране священнослужителей-иностранцев появилось,"как грибов после дождя". Речь идет именно о представителях определенных религиозных течений", - заявил представитель ведомства, передает AFP. Отмечается, что МВД и в дальнейшем будет следить за проповедниками.
Также на острове сотрудники служб безопасности проверили школы и школьные дворы, ища там взрывчатку, чтобы убедиться, что ни одна из школ не заминирована. 6 мая образовательные учреждения должны вновь открыть для обучения.
Напомним:
- 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.
- В результате серии взрывов погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.
- Позже сообщалось, что число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 290 человек, более 500 – получили ранения.
- 22 апреля в г.Коломбо на Шри-Ланке прогремел новый взрыв: во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован возле церкви.
- В результате всех терактов погибло 310 человек.
- По данным Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.
- 26 апреля в результате стрельбы между военными и вероятно исламистскими боевиками в городе Сейнтамаруту на Шри-Ланке погибли 15 человек, из которых шестеро детей.
- 28 апреля стало известно, что полиция Шри-Ланки задержала и арестоваладвух главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля.