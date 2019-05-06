После терактов власти Шри-Ланки выслала из страны более 600 иностранцев

После серии взрывов на Шри-Ланке из этой страны выслали уже более 600 иностранных граждан, из них почти 200 - проповедники и религиозные деятели ислама.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны, передает DW со ссылкой на AFP.

В ведомстве подчеркнули, что эти священнослужители въехали в страну легально, но срок действия их виз истек. Речь идет о гражданах Бангладеш, Индии, Пакистана и Мальдив.

"Кроме того, после серии терактов соответствующие органы Шри-Ланки ввели ограничения относительно пребывания на острове для определенных категорий религиозных деятелей", - говорится в сообщении.

В Министерстве внутренних дел Шри-Ланки отметили, что не имеют ничего против иностранных проповедников.

"Но в последнее время в стране священнослужителей-иностранцев появилось,"как грибов после дождя". Речь идет именно о представителях определенных религиозных течений", - заявил представитель ведомства, передает AFP. Отмечается, что МВД и в дальнейшем будет следить за проповедниками.

Также на острове сотрудники служб безопасности проверили школы и школьные дворы, ища там взрывчатку, чтобы убедиться, что ни одна из школ не заминирована. 6 мая образовательные учреждения должны вновь открыть для обучения.

Напомним: