7-8 мая в Украине облачно с прояснениями, местами дожди и грозы, мокрая погода ожидается до конца недели.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр.

7 мая на всей территории страны, кроме восточных областей, кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в западной части ночью 3-8° тепла, днем +​​8+13°, на остальной территории ночью +7+12°, днем ​​+13+18°, в восточной части 20-25° тепла.

8 мая дожди и грозы прогнозируют на Левобережье. Ночью на западе +3+5°, днем ​​до +15°, на остальной территории ночью +8 +11°, днем ​​до +24°.

В Киеве и области 7-8 мая облачно с прояснениями. 7 мая кратковременный дождь, 8 мая ночью небольшой дождь, днем ​​без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +7+12°, днем +​​13+18°.

9 мая на Левобережье кратковременные дожди, грозы, на Правобережье без осадков.

В Киеве и области 9 мая без осадков, температура ночью 5-7° тепла, днем +​​16+18°.

Также небольшие дожди на западе, севере и в центре страны прогнозируют 10 мая.