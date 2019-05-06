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Украину будут поливать дожди до конца недели

Понедельник, 6 мая 2019, 09:36
Украину будут поливать дожди до конца недели

7-8 мая в Украине облачно с прояснениями, местами дожди и грозы, мокрая погода ожидается до конца недели.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр.

7 мая на всей территории страны, кроме восточных областей, кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в западной части ночью 3-8° тепла, днем +​​8+13°, на остальной территории ночью +7+12°, днем ​​+13+18°, в восточной части 20-25° тепла. 

 

8 мая дожди и грозы прогнозируют на Левобережье. Ночью на западе +3+5°, днем ​​до +15°, на остальной территории ночью +8 +11°, днем ​​до +24°. 

 

В Киеве и области 7-8 мая облачно с прояснениями. 7 мая кратковременный дождь, 8 мая ночью небольшой дождь, днем ​​без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +7+12°, днем +​​13+18°.

9 мая на Левобережье кратковременные дожди, грозы, на Правобережье без осадков.

В Киеве и области 9 мая без осадков, температура ночью 5-7° тепла, днем +​​16+18°. 

 

Также небольшие дожди на западе, севере и в центре страны прогнозируют 10 мая.

Темы: погода
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