Убийство полицейского в Барышевке: задержаны двое мужчин с оружием

Сотрудники полиции проверяют двух задержанных мужчин на причастность к убийству заместителя начальника Барышевского отделения полиции Антона Павленко.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на спикера полиции в Киевской области Николая Жуковича.

По его словам, 5 мая после убийства полиция ввела спецоперацию "Сирена" для задержания подозреваемых.

"Вечером задержали двух человек в машине с оружием. Имеют ли они отношение или не имеют (к убийству полицейского, – ред.), это будет установлено в результате расследования", - рассказал Жукович.

Он добавил, если будет достаточно оснований, то мужчинам объявят о подозрении.

"Если нет, то, по крайней мере, мы их будем проверять по другим преступлениям, которые совершались с помощью огнестрельного оружия", - подчеркнул Жукович.

Как сообщает сайт полиции Киевщины, "ВАЗ-2104" с двумя мужчинами и оружием остановили в 22:00 5 мая в пгт. Барышевка.

Водителем оказался 36-летний житель города Черкассы, который руководил машиной без соответствующих документов, с ним был 33-летний черкащанин.

В салоне авто полиции обнаружили два пистолета "Макарова" с глушителями, пистолет и патроны.

"Во время проведения следственных действий водитель начал оказывать сопротивление работнику полиции", - говорится в сообщении.

Сейчас жителей Черкасс проверяют на причастность к совершению преступлений с использованием оружия.

"Установлено, что оба мужчины уже имели проблемы с законом. Один из них отбывал наказание за совершение разбойного нападения, другой за незаконное хранение наркотиков", - добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что во время операции "Сирена" полицейские вблизи столицы остановили автомобиль "Chery", в салоне которого обнаружили 11 пакетов вещества, похожего на амфетамин, металлический кастет и пистолет.

Следствие продолжается.

Напомним: