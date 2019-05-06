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Вбивство поліцейського в Баришівці: затримали двох чоловіків зі зброєю

Понеділок, 6 травня 2019, 13:36

Правоохоронці перевіряють двох затриманих чоловіків на причетність до вбивства заступника начальника Баришівського відділення поліції Антона Павленка.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на спікера поліції в Київській області Миколу Жуковича.

За його словами, 5 травня після вбивства поліція ввела спецоперацію "Сирена" для затримання підозрюваних.

"Увечері затримали двох осіб в машині зі зброєю. Чи мають вони відношення, чи не мають (до вбивства поліцейського, – ред.), це буде встановлено в результаті розслідування", - розповів Жукович.

Він додав, якщо буде достатньо підстав, то чоловікам оголосять про підозру.

"Якщо ні, то, принаймні, ми їх будемо перевіряти щодо інших злочинів, які відбувалися за допомогою вогнепальної зброї", - підкреслив Жукович.

Як повідомляє сайт поліції Київщини, "ВАЗ-2104" з двома чоловіками і зброєю зупинили о 22:00 5 травня у смт. Баришівка.

Водієм виявився 36-річний житель міста Черкаси, який керував машиною без відповідних документів, з ним перебував 33-річний черкащанин.

У салоні авто поліції виявили два пістолети "Макарова" з глушниками, револьвер та набої. 

 

"Під час проведення слідчий дій водій почав чинити супротив працівнику поліції", - йдеться в повідомленні.

Наразі жителів міста Черкас перевіряють на причетність до скоєння злочинів з використанням зброї.

"Встановлено, що обидва чоловіки вже мали проблеми із законом. Один з них відбував покарання за скоєння розбійного нападу, інший за незаконне зберігання наркотиків", - додали в прес-службі.

Також повідомляється, що під час операції "Сирена" поліцейські поблизу столиці зупинили автомобіль "Chery", в салоні якого виявили 11 пакетів речовини, схожої на амфетамін, металевий кастет та пістолет.  

 

Триває слідство.

Нагадаємо:

  • В ніч на 5 травня у Київській області невідомий застрелив заступника Баришівського відділення поліції Антона Павленка, завдавши йому вогнепальне поранення.
  • У Нацполіції пов'язують вбивство Павленка з його професійною діяльністю.

Українська правда

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Теми: поліціяКиївська областьвбивство
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