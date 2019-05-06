За день боевики 8 раз нарушали "тишину" на Донбассе

С начала суток 6 мая боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 8 раз.

Как сообщает командование Операции объединенных сил, "вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из 120 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов".

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил: из станковых противотанковых гранатометов – около поселка городского типа Талаковка; 4 раза из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенных пунктов Марьинка, Гранитное, Талаковка и Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: два раза из 120 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты – вблизи села Новозвановка; из 120 мм минометов – около населенного пункта Троицкое

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – заявляет командование ООС в сводке по состоянию на 18 часов понедельника