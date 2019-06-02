Госдума РФ объявила тендер для оценки "ущерба" Крыма от Украины

519 просмотров
Воскресенье, 2 июня 2019, 16:03

На российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называемого исследования для "оценки ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, когда аннексированный сейчас полуостров находился под контролем Украины.

Как пишет "Крым.Реалии", начальная стоимость исследования – 10 млн российских рублей (более 150 тысяч долларов).

Заказчиком данного исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и "составе России".

Указывается, что заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.

Напомним:

  • 15 марта на совместном заседании Совета Госдумы с российским "парламентом" Крыма и "правительством" Севастополя председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Россия должна требовать от Украины компенсацию за 25 лет, что Крым находился в ее составе.
  • 20 марта Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате российского парламента, что оценит "ущерб от действий Украина экономике Крымского полуострова". В Госдуме России заявили, что "ущерб", понесенный Крымом с момента провозглашения независимости Украины и к аннексии полуострова Россией, "значительно превышает" сумму 1,5 трлн рублей.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин данные решения назвал "очередным кризисом жанра".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия Крым


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Крыму устроили показательные выступления: "били" по сухопутным войскам и инфраструктуре 2 июня 2019, 15:26
Россию могут не пустить на ОИ-2020: очередной допинговый скандал 2 июня 2019, 12:35
Взрыв на складе боеприпасов в РФ: Пострадали около 70 детсадов и 31 школа 2 июня 2019, 09:59
Все новости
Главные новости
Партию "Доверяй делам" возглавил Кернес: обругал митингующих и вспомнил о Януковиче
Харьков: Против партии Кернеса и Труханова протестуют, памятник Жукову снесли
Один человек погиб на фестивале Kozak Fest, двое - травмированы
Экс-глава "Нафтогаза" оказался совладельцем отеля Hyatt в Киеве
Все новости
путешествия

16 ошибок, которые делают все, кто летит самолетом впервые

Фото

Как украинский художник привлекает внимание к спасению животных

еда

Как голубика может улучшить состояние вашего сердца и сосудов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів