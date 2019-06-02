Госдума РФ объявила тендер для оценки "ущерба" Крыма от Украины

На российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называемого исследования для "оценки ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, когда аннексированный сейчас полуостров находился под контролем Украины.

Как пишет "Крым.Реалии", начальная стоимость исследования – 10 млн российских рублей (более 150 тысяч долларов).

Заказчиком данного исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и "составе России".

Указывается, что заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.

Напомним: