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Госдума РФ объявила тендер для оценки "ущерба" Крыма от Украины

Воскресенье, 2 июня 2019, 16:03

На российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называемого исследования для "оценки ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, когда аннексированный сейчас полуостров находился под контролем Украины.

Как пишет "Крым.Реалии", начальная стоимость исследования – 10 млн российских рублей (более 150 тысяч долларов).

Заказчиком данного исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и "составе России".

Указывается, что заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.

Напомним:

  • 15 марта на совместном заседании Совета Госдумы с российским "парламентом" Крыма и "правительством" Севастополя председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Россия должна требовать от Украины компенсацию за 25 лет, что Крым находился в ее составе.
  • 20 марта Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате российского парламента, что оценит "ущерб от действий Украина экономике Крымского полуострова". В Госдуме России заявили, что "ущерб", понесенный Крымом с момента провозглашения независимости Украины и к аннексии полуострова Россией, "значительно превышает" сумму 1,5 трлн рублей.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин данные решения назвал "очередным кризисом жанра".

Украинская правда
Темы: РосcияКрым
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