Новости 24 июня: Убийства детей, назначения Зеленского, лишение прав Филарета

В Киеве нашли убитым 9-летнего мальчика, Зеленский назначил Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета, Филарета лишили права управлять епархией – новости, которые были актуальны 24 июня.

Об убийстве детей

В Киеве в озере Вырлица нашли убитым 9-летнего мальчика, который с вечера 22 июня находился в розыске.

"Злоумышленника сразу же задержали … Установлено, что ему – 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери", - сообщили в Нацполиции.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без альтернативы. Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

С начала 2019 года в Украине убито более 50 детей, поэтому полиция просит Верховную Раду усилить защиту детей от насилия.

О назначениях и увольнениях Зеленского

Зеленский назначил блогера, IT-предпринимателя и четвертого номера партии "Слуга народа" Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.

Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.

О ПАСЕ

Решение ПАСЕ об уничтожении санкционного механизма может быть принято в Страсбурге в ночь на вторник, несмотря на сопротивление Украины. Его добавили в повестку дня с рядом процедурных нарушений.

Идею снятия санкций с России в ПАСЕ поддержало немало западных политиков и правительств. В понедельник премьер Британии также поддержала снятие санкционного давления из России в ПАСЕ

О Филарете

Православная церковь Украины лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея, а все имущество бывшей УПЦ КП останется под руководством ПЦУ.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

До пяти лет лишения свободы грозит владелице польского предприятия, которая вывезла потерявшего сознание во время работы украинца в лес и там оставила.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили предпринимателей, которые организовали схему поставок продуктов питания на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Сотрудник Государственной пограничной службы арестован за содействие в подготовке террористического акта против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины.

Владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы телеканала, на встрече был и экс-президент Петр Порошенко.