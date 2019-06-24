Новини 24 червня: Вбивства дітей, призначення Зеленського, позбавлення прав Філарета
У Києві знайшли убитим 9-річного хлопчика, Зеленський призначив Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради, Філарета позбавили права керувати єпархією — новини, які були актуальні 24 червня.
Про вбивства дітей
У Києві в озері Вирлиця знайшли убитим 9-річного хлопчика, який з вечора 22 червня перебував у розшуку.
"Зловмисника одразу ж затримали … Встановлено, що йому – 30 років, проживає у Києві, веде аморальний спосіб життя. Із хлопчиком затриманий був близько знайомий, оскільки він є братом співмешканця мами загиблого. Дитина здебільшого проживала із бабусею окремо від нової сім’ї матері", - повідомили у Нацполіції.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи. Йому загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
З початку 2019 року в Україні вбито понад 50 дітей, тож поліція просить Верховну Раду посилити захист дітей від насильства.
Про ПАРЄ
Рішення ПАРЄ про знищення санкційного механізму може бути ухвалене у Страсбурзі в ніч на вівторок, попри опір України. Його додали у порядок денний із низкою процедурних порушень.
Ідею зняття санкцій з Росії у ПАРЄ підтримало чимало західних політиків та урядів. У понеділок прем’єрка Британії також підтримала зняття санкційного тиску з Росії у ПАРЄ.
Про призначення та звільнення Зеленського
Зеленський призначив блогера, IT-підприємця та четвертого номера партії "Слуга народу" Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.
Зеленський звільнив з посад голів обладміністрацій Житомирської, Рівненської, Черкаської областей.
Про Філарета
Православна церква України позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея, а все майно колишньої УПЦ КП залишиться під керівництвом ПЦУ.
Про телеграм-канал "Української правди"
Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає майже 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.
Про інші важливі новини
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