Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Неделя для большей части Украины начнется грозами, градом и ветром

Понедельник, 3 июня 2019, 08:44
Неделя для большей части Украины начнется грозами, градом и ветром

3 июня в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, местами грозы, в отдельных районах южных и восточных областей град и шквалы 15-20 м/с.

Уровень опасности "желтый", предупреждает Украинский гидрометцентр.

В северных областях солнечно.

Погода 3 июня
Погода 3 июня
meteo.gov.ua

Жарче всего, по прогнозу, на востоке – днем ​​до 31 градуса, а на западе немного прохладнее: днем ​​от 23 до 26 градусов тепла.

Несмотря на грозы, 3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (5 класса), предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве 3 июня высокая пожароопасность (4 класса), а в Киевской области 3-5 июня будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (5 класса).

Синоптик Наталья Диденко также анонсировала, что начало рабочего лета в Украине будет с грозами, ливнями и шквалами.

"3 июня грозовые дожди охватят западную часть Украины (в Волынской и Ровенской областях существенные осадки – вряд ли), пройдут в Винницкой, Одесской, районах Кропивницкого, на юге Киевской области, дойдут до Черкащины", – отметила она.

По данным Диденко, в понедельник вечером локальные грозовые дожди могут распространиться на всю южную часть и "большую част ьсевера".

"Даже обычный дождь может за минуты перейти в сильный ливень со шквалом", – предупредила она и призвала участников мероприятий на открытом воздухе быть предусмотрительными.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: