Неделя для большей части Украины начнется грозами, градом и ветром

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Понедельник, 3 июня 2019, 08:44

3 июня в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, местами грозы, в отдельных районах южных и восточных областей град и шквалы 15-20 м/с.

Уровень опасности "желтый", предупреждает Украинский гидрометцентр.

В северных областях солнечно.

Погода 3 июня
Погода 3 июня
meteo.gov.ua

Жарче всего, по прогнозу, на востоке – днем ​​до 31 градуса, а на западе немного прохладнее: днем ​​от 23 до 26 градусов тепла.

Несмотря на грозы, 3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (5 класса), предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве 3 июня высокая пожароопасность (4 класса), а в Киевской области 3-5 июня будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность (5 класса).

Синоптик Наталья Диденко также анонсировала, что начало рабочего лета в Украине будет с грозами, ливнями и шквалами.

"3 июня грозовые дожди охватят западную часть Украины (в Волынской и Ровенской областях существенные осадки – вряд ли), пройдут в Винницкой, Одесской, районах Кропивницкого, на юге Киевской области, дойдут до Черкащины", – отметила она.

По данным Диденко, в понедельник вечером локальные грозовые дожди могут распространиться на всю южную часть и "большую част ьсевера".

"Даже обычный дождь может за минуты перейти в сильный ливень со шквалом", – предупредила она и призвала участников мероприятий на открытом воздухе быть предусмотрительными.

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Темы: погода


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