Автор видео об оккупации Румынией Буковины: Это шутка

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Понедельник, 3 июня 2019, 14:58

Пользователь YouTube, который опубликовал любительское видео о войне между Румынией и Молдавией с одной стороны и Украиной с другой, заявил, что все это шутка.

Об этом он сообщил в своем втором ролике под названием "Отрицаю: это все шутка и веселье!".

"Приветствую вас, мистер Матиос. Вы мой самый большой фанат. Хочу поблагодарить вас. Не волнуйтесь, мистер Анатолий. Украина моя любимая страна. Румыния любит Украину. Если вы придете в Румынию, то я вас приглашу немного выпить со мной", - сказал на видео пользователь 30192.

В самом видео запечатлена карта Украины и виды разных регионов Украины, а также фотография главного военного прокурора Анатолия Матиоса крупным планом. В конце ролика изображены танцующие пары в центре Киева и надпись "Улыбнитесь, друзья. Это того стоит".  

Комментаторы назвали видео знатным тролингом, который напугал главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Юзер 30192 в одном из ответов назвал Матиоса своим самым большим фанатом.

Напомним:

  • Ранее на сайте "Информационное сопротивление" в сети появилась публикация о том, что на днях на видеохостинг YouTube было залито любительское видео об оккупации Румынией в 2022 году Черновицкой и части Одесской областей Украины.
  • Согласно видео, катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления российских оккупационных сил.
  • Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что проведет совещание с руководством МИД, Генштаба ВСУ и ГУР, Службы внешней разведки и СБУ по поводу провокационного видео о мнимом захвате Румынией территории Буковины в 2022 году

Украинская правда

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Темы: Украина Румыния Матиос


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