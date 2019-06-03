Автор видео об оккупации Румынией Буковины: Это шутка

Пользователь YouTube, который опубликовал любительское видео о войне между Румынией и Молдавией с одной стороны и Украиной с другой, заявил, что все это шутка.

Об этом он сообщил в своем втором ролике под названием "Отрицаю: это все шутка и веселье!".

"Приветствую вас, мистер Матиос. Вы мой самый большой фанат. Хочу поблагодарить вас. Не волнуйтесь, мистер Анатолий. Украина моя любимая страна. Румыния любит Украину. Если вы придете в Румынию, то я вас приглашу немного выпить со мной", - сказал на видео пользователь 30192.

В самом видео запечатлена карта Украины и виды разных регионов Украины, а также фотография главного военного прокурора Анатолия Матиоса крупным планом. В конце ролика изображены танцующие пары в центре Киева и надпись "Улыбнитесь, друзья. Это того стоит".

Комментаторы назвали видео знатным тролингом, который напугал главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Юзер 30192 в одном из ответов назвал Матиоса своим самым большим фанатом.

Напомним: