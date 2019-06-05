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Супрун уже готовит "транзитную книгу" для новой команды

Среда, 5 июня 2019, 15:55

Министерство здравоохранения уже готовит материалы для передачи полномочий следующей команде.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила во время брифинга в Кабинете министров, сообщает "Укринформ".

"Мы уже готовим "транзитную книгу" для новой команды МОЗ", - сказала она.

Супрун добавила, что в европейской стране чиновники спокойно передают наработанное, когда идут.

"Мы демократическое европейское государство. Когда приходит новое правительство, изменения во власти, мы должны спокойно передавать наработки. Так мы и будем делать, а не шутить по телевидению и смеяться друг над другом с оскорбительными словами", - подчеркнула Супрун.

Она отметила, что ее команда продолжает работать над трансформацией системы здравоохранения.

"Мы и дальше спокойно работаем на наших должностях в Минздраве и развиваем медицинскую трансформацию здоровья и жизни украинский", - подытожила Супрун.

Напомним:

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун украинцы относятся по-разному, и поблагодарил Бога, что у него самого другой врач.
  • "Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете - да? - как ее называют? Ну, слава Богу у меня есть другой врач, у моей семьи", - сказал Зеленский.
  • Супрун на в ответ на это выразила надежду, что президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о ней после личного разговора.
  • Ряд политиков и чиновников, которые критикуют медицинскую реформу, ранее неоднократно публично называли Ульяну Супрун "Доктор Смерть".
  • Они утверждают, что именно из-за ее реформы якобы умирают украинцы.

Темы: СупрунМинздравКабинет министров
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