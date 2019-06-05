Супрун уже готовит "транзитную книгу" для новой команды

Министерство здравоохранения уже готовит материалы для передачи полномочий следующей команде.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила во время брифинга в Кабинете министров, сообщает "Укринформ".

"Мы уже готовим "транзитную книгу" для новой команды МОЗ", - сказала она.

Супрун добавила, что в европейской стране чиновники спокойно передают наработанное, когда идут.

"Мы демократическое европейское государство. Когда приходит новое правительство, изменения во власти, мы должны спокойно передавать наработки. Так мы и будем делать, а не шутить по телевидению и смеяться друг над другом с оскорбительными словами", - подчеркнула Супрун.

Она отметила, что ее команда продолжает работать над трансформацией системы здравоохранения.

"Мы и дальше спокойно работаем на наших должностях в Минздраве и развиваем медицинскую трансформацию здоровья и жизни украинский", - подытожила Супрун.

Напомним: