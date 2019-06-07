Дети, мать которых арестовали в Грузии, вернулись в Украину
Десять детей семьи Сусляков из Хмельницкой области, мать которых арестовали в Грузии по подозрению в торговле людьми, в ночь на 7 июня вернулись в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Дети прилетели президентским самолетом и в сопровождении уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы.
Отмечается, что дети длительное время находились в переездах по территории Грузии и России и им необходима длительная реабилитация.
"Надо выяснить, при каких обстоятельствах они находились с мамой без надлежащего сопровождения. Потому что из России, где они просили убежища, их попросили уехать", - отметил Кулеба.
Он добавил, что одним из основных препятствий для возвращения детей в Украине было подозрение, что их родители намерены их продать.
В частности, правоохранителей насторожило то, что семь из десяти детей были рождены суррогатными матерями в течение одного года.
"Это надо проверить на территории Украины – каким образом все происходило, на какие средства и так далее. Надо многое выяснить и на территории Украины, и на территории Грузии. Мы не знаем, что происходило в России, там погиб один ребенок. Ни у грузинской, ни у украинской стороны нет возможности провести эксгумацию. Но родители предоставили все документы относительно погребения этого ребенка", - сказал Кулеба.
Он отметил, что дети из семьи Сусляков должны проживать с бабушками в одной семье, чтобы они не чувствовали себя разделенными.
"Наша задача объединить их в семье и предоставлять реабилитацию. Потому что дети в тяжелом психическом состоянии, а их физическое состояние надо проверять", - подчеркнул уполномоченный президента.
Вдома "навіть дим солодкий". Ці слова Лесі Українки підтверджують важливість домашнього вогнища для 10 українських дітей, які цієї ночі повернулися з Грузії. Вони - вдома. А ми працюємо задля якнайшвидшого повернення додому їхньої матері. pic.twitter.com/JfuA6LhRU6— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 7 червня 2019 р.
В Хмельницкую область дети отправятся утром 7 июня.
Напомним:
- Юлию и Юрия Сусляков подозревают в торговле детьми.
- Женщину задержали в Грузии, когда она с десятью потомками хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию.
- Заседание суда по делу задержанной гражданки Украины состоится 20 июня.
- 6 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России не поняли идеи Зеленского и что у них есть условие для встречи с Путиным.