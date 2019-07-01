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Понедельник, 1 июля 2019, 21:03

Полиция Гонконга применила против протестующих слезоточивый газ, в результате столкновений трое в тяжелом состоянии.

Об этом пишет The Guardian.

Руководство больницы в Гонконге сообщает о 38 мужчинах и 16 женщинах с травмами в результате столкновений с полицией в понедельник 1 июля.

Кроме того, сообщается о ситуации у здания законодательного собрания.

"Полицейские, вооруженные щитами и спецоружием, забрались на баррикады, воздвигнутые протестующими ранее, и подняли черный флаг с предупреждением о слезоточивом газе. Затем они выпустили в демонстрантов несколько патронов со слезоточивым газом", - цитирует издание одного из участников протеста.

"Демонстранты в защитных шлемах, очках и масках бегут прикрываясь зонтиками, воздух наполнен дымом. Газовые бомбы на земле пытаются тушить водой", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадиции жителей города к материкового Китая.
  • Кроме того, среди требований демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лем, отказ от названия протеста "бунтом", освобождение арестованных.
  • Как сообщалось ранее, протестующие прорвались в здание законодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Китайакциигаз
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