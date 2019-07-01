Полиция Гонконга применила против протестующих слезоточивый газ, в результате столкновений трое в тяжелом состоянии.

Об этом пишет The Guardian.

Руководство больницы в Гонконге сообщает о 38 мужчинах и 16 женщинах с травмами в результате столкновений с полицией в понедельник 1 июля.

Кроме того, сообщается о ситуации у здания законодательного собрания.

Tensions rise as Hong Kong riot police fire tear gas and charge protesters in street after demonstrators gained access to Legislative Council building https://t.co/ZaRsgDe2hO pic.twitter.com/fgRQyFaBlz — BBC News (World) (@BBCWorld) 1 липня 2019 р.

"Полицейские, вооруженные щитами и спецоружием, забрались на баррикады, воздвигнутые протестующими ранее, и подняли черный флаг с предупреждением о слезоточивом газе. Затем они выпустили в демонстрантов несколько патронов со слезоточивым газом", - цитирует издание одного из участников протеста.

"Демонстранты в защитных шлемах, очках и масках бегут прикрываясь зонтиками, воздух наполнен дымом. Газовые бомбы на земле пытаются тушить водой", - говорится в сообщении.

Напомним: