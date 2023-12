Полиция Гонконга применила против протестующих слезоточивый газ, в результате столкновений трое в тяжелом состоянии.

Об этом пишет The Guardian.

Руководство больницы в Гонконге сообщает о 38 мужчинах и 16 женщинах с травмами в результате столкновений с полицией в понедельник 1 июля.

Кроме того, сообщается о ситуации у здания законодательного собрания.

Tensions rise as Hong Kong riot police fire tear gas and charge protesters in street after demonstrators gained access to Legislative Council building https://t.co/ZaRsgDe2hO pic.twitter.com/fgRQyFaBlz