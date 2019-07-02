В Киеве зафиксировали ночной температурный рекорд

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Вторник, 2 июля 2019, 15:07

В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд в ночь на 2 июля.

Об этом сообщает во вторник Центральная геофизическая обсерватория.

"Ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года наблюдений. Температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9° С, а это значит, что предыдущие рекорды 1938 и 2016 превышены на 0,9° С", - говорится в сообщении.

Всего с начала года в Киеве обновлено 18 рекордов температуры.

Напомним:

  • Июнь в Киеве стал самым теплым почти за полтора века.

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Темы: Киев погода


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