В Киеве зафиксировали ночной температурный рекорд
Вторник, 2 июля 2019, 15:07
В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд в ночь на 2 июля.
Об этом сообщает во вторник Центральная геофизическая обсерватория.
"Ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года наблюдений. Температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9° С, а это значит, что предыдущие рекорды 1938 и 2016 превышены на 0,9° С", - говорится в сообщении.
Всего с начала года в Киеве обновлено 18 рекордов температуры.
Напомним:
- Июнь в Киеве стал самым теплым почти за полтора века.