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Убийство Шеремета: Князев докладывает Зеленскому тайную информацию

Вторник, 23 июля 2019, 14:36

Источник: доклад председателя Нацполиции в Офисе президента

Председатель Национальной полиции Сергей Князев утверждает, что следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета имеет перспективные направления, но эта информация является тайной.

Прямая речь: "Господин президент, в настоящее время Национальная полиция ряд перспективных направлений по раскрытию убийства Павла Шеремета. Учитывая, что эта информация имеет ограниченный доступ и находится в активной фазе, готов вам доложить лично. Я получил сегодня разрешение следователя".

Детали: Представив публичный доклад, в котором в основном прозвучала уже озвученная ранее информация, Князев с Зеленским пошли в другое помещение для озвучивания информации с ограниченным доступом.

Знать больше: 

3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

История вопроса:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
  • Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
  • Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина. Злоумышленники находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
  • Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода". Водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили. 
  • Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.
  • Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.
  • В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата. 
  • В сентябре 2017 года стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".
  • В Центре исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастна украинская власть.
  • В феврале 2018 года редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель Павла Шеремета как террористический акт.
  • 13 апреля 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко констатировал, что за почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве Шеремета.
  • В августе 2018 года в ГПУ заявили, что не нашли оснований считать убийство Шеремета терактом.
  • Гражданская жена Шеремета Алена Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.
  • В июне 2019 года Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета и помочь освободить ряд журналистов из мест несвободы.
  • 19 июля в Национальном союзе журналистов Украины заявили, что первым вопросом для совета по вопросам свободы слова при президенте должен стать отчет силовиков по расследованию убийства журналиста УП Павла Шеремета.
  • Президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает доклада от генпрокурора, главы МВД, главы Нацполиции и председателя СБУ по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Валентина Романенко, УП
Темы: Дело Шеремета
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