Убийство Шеремета: Князев докладывает Зеленскому тайную информацию

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Вторник, 23 июля 2019, 14:36

Источник: доклад председателя Нацполиции в Офисе президента

Председатель Национальной полиции Сергей Князев утверждает, что следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета имеет перспективные направления, но эта информация является тайной.

Прямая речь: "Господин президент, в настоящее время Национальная полиция ряд перспективных направлений по раскрытию убийства Павла Шеремета. Учитывая, что эта информация имеет ограниченный доступ и находится в активной фазе, готов вам доложить лично. Я получил сегодня разрешение следователя".

Детали: Представив публичный доклад, в котором в основном прозвучала уже озвученная ранее информация, Князев с Зеленским пошли в другое помещение для озвучивания информации с ограниченным доступом.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Дело Шеремета


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