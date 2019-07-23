Убийство Шеремета: Князев докладывает Зеленскому тайную информацию

Источник: доклад председателя Нацполиции в Офисе президента

Председатель Национальной полиции Сергей Князев утверждает, что следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета имеет перспективные направления, но эта информация является тайной.

Прямая речь: "Господин президент, в настоящее время Национальная полиция ряд перспективных направлений по раскрытию убийства Павла Шеремета. Учитывая, что эта информация имеет ограниченный доступ и находится в активной фазе, готов вам доложить лично. Я получил сегодня разрешение следователя".

Детали: Представив публичный доклад, в котором в основном прозвучала уже озвученная ранее информация, Князев с Зеленским пошли в другое помещение для озвучивания информации с ограниченным доступом.