Суд отменил штраф для "Интера" за фразу о переименовании улиц "именами фашистских преступников"

Окружной административный суд Киева отменил штраф в 4 миллиона гривен для телеканала "Интер" за слова ведущих во время концерта к 9 мая о переименовании улиц "именами фашистских преступников".

Об этом говорится в решении суда, пишет Громадское.

Речь идет о штрафе за концерт 2018 года, когда ведущий в частности заявил: "Мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников".

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал "Интер", признав заявления ведущих концерта разжиганием вражды и призывом к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды.

В то же время суд пришел к выводу, что в заявлениях ведущих есть "признаки оценочных суждений", однако они не являются разжиганием вражды и призывом к развязыванию войны или ее пропагандой.

"Признак призыва и разжигания вражды не означает факт совершения такого призыва, поскольку не содержат непосредственно обращение к аудитории с предложением к развязыванию агрессивной войны", - говорится в решении.

Также суд считает, что в речах ведущих нет "пропаганды государства-агрессора, дискредитации людей, которые боролись против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины".

Кроме того, Окружной админсуд считает, что Нацсовет создает "условия для распространения цензуры и присвоения информации об освещении исторических событий в Украине".

Таким образом, суд отменил штраф для телеканала "Интер" и обязал Нацсовет возместить судебные расходы более чем на 1,5 тысячи гривен. Регулятор имеет возможность подать апелляцию на это решение суда.

Напомним: