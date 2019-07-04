Суд отменил штраф для "Интера" за фразу о переименовании улиц "именами фашистских преступников"
Окружной административный суд Киева отменил штраф в 4 миллиона гривен для телеканала "Интер" за слова ведущих во время концерта к 9 мая о переименовании улиц "именами фашистских преступников".
Об этом говорится в решении суда, пишет Громадское.
Речь идет о штрафе за концерт 2018 года, когда ведущий в частности заявил: "Мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников".
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал "Интер", признав заявления ведущих концерта разжиганием вражды и призывом к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды.
В то же время суд пришел к выводу, что в заявлениях ведущих есть "признаки оценочных суждений", однако они не являются разжиганием вражды и призывом к развязыванию войны или ее пропагандой.
"Признак призыва и разжигания вражды не означает факт совершения такого призыва, поскольку не содержат непосредственно обращение к аудитории с предложением к развязыванию агрессивной войны", - говорится в решении.
Также суд считает, что в речах ведущих нет "пропаганды государства-агрессора, дискредитации людей, которые боролись против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины".
Кроме того, Окружной админсуд считает, что Нацсовет создает "условия для распространения цензуры и присвоения информации об освещении исторических событий в Украине".
Таким образом, суд отменил штраф для телеканала "Интер" и обязал Нацсовет возместить судебные расходы более чем на 1,5 тысячи гривен. Регулятор имеет возможность подать апелляцию на это решение суда.
Напомним:
- Накануне 9 мая 2018 телеканал "Интер" обнародовал отрывок концерта в "День победы", который вызвал критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".
- На следующий день утром представители Нацкорпуса проводили акцию у здания телеканала "Интер" на улице Щусева. Они требовали, чтобы с вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта в видеофрагменте, что попал в Интернет.
- Телеканал показал скандальный концерт.
- В тот же день вечером в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской в здание, где располагается администрация телеканала "Интер", бросили "коктейль Молотова". Там проводили свою акцию против концерта телеканала "Интер" к 9 мая представители всеукраинской общественно-политической организации "Вільні люди".
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