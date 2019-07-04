Легализация медицинской марихуаны: на инициативу отреагировали Турчинов и его "Собор"

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Четверг, 4 июля 2019, 14:04

Объединение религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор", возглавляемое экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым, выступило против законопроекта № 10313, который предлагает легализовать медицинский каннабис.

Обращение к спикеру Андрею Парубию и народным депутатам обнародовал 4 июля сам Турчинов.

По мнению авторов обращения, принятие указанного закона "будет способствовать распространению наркомании в обществе".

"Ссылка на право человека на жизнь в названии и в пояснительной записке к законопроекту, направленного на легализацию, культивирования и оборот наркотических средств, кажется кощунством", - считают авторы обращения.

По их мнению, "право человека на жизнь включает в себя и свободу от наркотической зависимости".

"По нашему глубокому убеждению, вышеуказанный законопроект в случае его принятия приведет к стремительному росту и распространению наркомании, в том числе в молодежной среде, из-за доступности конопли и продуктов из нее, росту доходов наркоторговцев и крайне негативным последствиям для всего украинского общества", - говорится также в обращении.

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Напомним:

  • Документ, который имеет условное название "законопроект о праве на жизнь", имеет целью предоставить больным доступ к препаратам на основе медицинской марихуаны.
  • 15 мая комитет ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования марихуаны.
  • 20 мая более 50 депутатов из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса. 
  • Александр Турчинов известный также высказываниями против "гендера". Он нетерпим к представителям сексуальных меньшинств.

Украинская правда

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