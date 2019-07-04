Легализация медицинской марихуаны: на инициативу отреагировали Турчинов и его "Собор"

Объединение религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор", возглавляемое экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым, выступило против законопроекта № 10313, который предлагает легализовать медицинский каннабис.

Обращение к спикеру Андрею Парубию и народным депутатам обнародовал 4 июля сам Турчинов.

УхваленняЗакону № 10313,яким пропонують легалізувати канабіс,сприятиме поширенню наркоманії у суспільстві.“Всеукраїнський Собор”виступив проти легалізації,культивування та обігу наркотичних засобів,що передбачено в законопроекті № 10313https://t.co/9z1SnkUa4A pic.twitter.com/CUoij4nsZe — Олександр Турчинов (@Turchynov) 4 липня 2019 р.

По мнению авторов обращения, принятие указанного закона "будет способствовать распространению наркомании в обществе".

"Ссылка на право человека на жизнь в названии и в пояснительной записке к законопроекту, направленного на легализацию, культивирования и оборот наркотических средств, кажется кощунством", - считают авторы обращения.

По их мнению, "право человека на жизнь включает в себя и свободу от наркотической зависимости".

"По нашему глубокому убеждению, вышеуказанный законопроект в случае его принятия приведет к стремительному росту и распространению наркомании, в том числе в молодежной среде, из-за доступности конопли и продуктов из нее, росту доходов наркоторговцев и крайне негативным последствиям для всего украинского общества", - говорится также в обращении.

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Напомним: