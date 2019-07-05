Зеленский назначил нового руководителя СБУ на Донбассе
Пятница, 5 июля 2019, 13:35
Президент Владимир Зеленский назначил начальником Главного управления Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях Владимира Петриченко.
Соответствующий указ от 5 июля опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Петриченко Владимира Геннадиевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.
Напомним:
- Также 5 июля Зеленский назначил председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Он намерен лично представить области нового губернатора.
Украинская правда