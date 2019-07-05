Зеленский назначил нового руководителя СБУ на Донбассе

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Пятница, 5 июля 2019, 13:35

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Главного управления Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях Владимира Петриченко.

Соответствующий указ от 5 июля опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Петриченко Владимира Геннадиевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

Напомним:

  • Также 5 июля Зеленский назначил председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Он намерен лично представить области нового губернатора.

Украинская правда

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Темы: СБУ Донбасс Зеленский


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