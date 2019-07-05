Зеленский говорит, что новый глава Донетчины не общается с братом из "ДНР"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что новый губернатор Донетчины Павел Кириленко не общается со своим братом, который проживает на неподконтрольной территории Донбасса.

Об этом он сказал во время представления Кириленко в Краматорске.

"Мы все понимаем, что там (на неподконтрольной Киеву территории - ред.) живут такие же украинцы как и мы. Мы должны это помнить. Конечно, у Паши там семья, там родители его и там брат... Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Павел предлагал... понятно, это их выбор", - сказал Зеленский.

"А что касается брата Павла... то с братом он не говорит за политических разногласий. Сам Павел оставил ту территорию, находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в базе "Миротворца" боевиком так называемой "ДНР" значится человек по имени Евгений Кириленко. Он на два года старше Кириленко, имеет одинаковое с ним отчество, и был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и Павел.

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Напомним: