Зеленский говорит, что новый глава Донетчины не общается с братом из "ДНР"

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Пятница, 5 июля 2019, 16:25

Президент Владимир Зеленский сообщил, что новый губернатор Донетчины Павел Кириленко не общается со своим братом, который проживает на неподконтрольной территории Донбасса.

Об этом он сказал во время представления Кириленко в Краматорске.

"Мы все понимаем, что там (на неподконтрольной Киеву территории - ред.) живут такие же украинцы как и мы. Мы должны это помнить. Конечно, у Паши там семья, там родители его и там брат... Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Павел предлагал... понятно, это их выбор", - сказал Зеленский.

"А что касается брата Павла... то с братом он не говорит за политических разногласий. Сам Павел оставил ту территорию, находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в базе "Миротворца" боевиком так называемой "ДНР" значится человек по имени Евгений Кириленко. Он на два года старше Кириленко, имеет одинаковое с ним отчество, и был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и Павел.

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Напомним:

  • В пятницу Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.

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Темы: Зеленский Донбасс ОРДЛО


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