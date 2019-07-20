Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета "есть горячие версии".

Об этом Луценко сообщил в третью годовщину убийства журналиста на своей странице в Facebook.

"Вчера (19 июля - ред.) заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу убийства Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии", - заявил генпрокурор.

Ранее 20 июля президент Владимир Зеленский заявил, что ждет доклада от генпрокурора, главы МВД, главы Нацполиции и председателя СБУ по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Вместе с тем следствие по делу об убийстве журналиста утверждает, что в течение третьего года расследование допросило 200 человек и уже доложило о ходе расследования Зеленскому, о чем так сообщил и его офис.

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Напомним: