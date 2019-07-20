Зеленский отреагировал на дело Шеремета: Ждет отчета силовиков через три дня

Президент Владимир Зеленский ожидает доклада от генпрокурора, главы МВД, главы Нацполиции и председателя СБУ по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Зеленский заявил на своей странице в Facebook 20 июля.

"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - заявил президент.

Он добавил, что раскрытие убийства Шеремета "предыдущий президент и правоохранительные органы называли "делом чести".

"Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов. Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?", - заявил Зеленский.

Ранее "Украинская правда" подвела итоги трехлетнего расследования.

"... Запрос был направлен недавно в Офис уже нового президента Владимира Зеленского. Он об убийстве почти не вспоминал, обещаний не раздавал. Но во время предвыборных дебатов с предшественником укоризненно зачитал ему "вопросы из сети". Среди них был и такой: "Почему поджигателей магазина "Рошен" нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и подрывников машины Шеремета не могут найти несколько лет?".

Мы попросили рассказать, отчитывались ли перед Зеленским по расследованию, обращался ли он в полицию с требованием об отчете и планирует ли вообще это делать.

В настоящее время УП ожидает полноценного ответа на несколько разных запросов в Офис президента: сроки давно истекли, а по официальным телефонам ведомства найти ответственных лиц сложно. Но на вопрос по делу Шеремета у Зеленского отреагировали быстро.

В ответе лишь коротко отметили, что Офис президента планирует "в ближайшее время" прислать в полицию официальные запросы о ходе расследования. Сообщить детали пообещали после получения ответов.

Через три дня после этого Офис прислал еще один ответ и заверил, что дело - на контроле главы государства:

"Президентом Украины В. Зеленским заслушан отчет министра внутренних дел Украины А. Авакова о ходе досудебного расследования ... Офисом президента Украины в Нацполицию направлен запрос по осуществлению анализа состояния расследования".

В Нацполиции рассказали, что с прошлой годовщины убийства допросили более 200 человек, получили более 100 доступов к вещам и документам, провели 13 экспертиз, наложили 3 ареста на информацию и направили два поручения о проведении следственных действий в США и Швеции.

Как и год назад, мы спросили, допросили ли следователи владельцев и пользователей двух автомобилей, на которые обратили внимание журналисты. В прошлый раз этот вопрос остался без ответа, теперь полиция заверила, что допросы были. Кроме того, с бывшим сотрудником СБУ провели следственный эксперимент.

О ходе расследования полиция также уведомила Офис президента. Правоохранители сделали это в тот самый день, когда прислали ответ на запрос, 19 июля... ".

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Напомним: