Зеленский отреагировал на дело Шеремета: Ждет отчета силовиков через три дня
Президент Владимир Зеленский ожидает доклада от генпрокурора, главы МВД, главы Нацполиции и председателя СБУ по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом Зеленский заявил на своей странице в Facebook 20 июля.
"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - заявил президент.
Он добавил, что раскрытие убийства Шеремета "предыдущий президент и правоохранительные органы называли "делом чести".
"Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов. Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?", - заявил Зеленский.
Ранее "Украинская правда" подвела итоги трехлетнего расследования.
"... Запрос был направлен недавно в Офис уже нового президента Владимира Зеленского. Он об убийстве почти не вспоминал, обещаний не раздавал. Но во время предвыборных дебатов с предшественником укоризненно зачитал ему "вопросы из сети". Среди них был и такой: "Почему поджигателей магазина "Рошен" нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и подрывников машины Шеремета не могут найти несколько лет?".
Мы попросили рассказать, отчитывались ли перед Зеленским по расследованию, обращался ли он в полицию с требованием об отчете и планирует ли вообще это делать.
В настоящее время УП ожидает полноценного ответа на несколько разных запросов в Офис президента: сроки давно истекли, а по официальным телефонам ведомства найти ответственных лиц сложно. Но на вопрос по делу Шеремета у Зеленского отреагировали быстро.
В ответе лишь коротко отметили, что Офис президента планирует "в ближайшее время" прислать в полицию официальные запросы о ходе расследования. Сообщить детали пообещали после получения ответов.
Через три дня после этого Офис прислал еще один ответ и заверил, что дело - на контроле главы государства:
"Президентом Украины В. Зеленским заслушан отчет министра внутренних дел Украины А. Авакова о ходе досудебного расследования ... Офисом президента Украины в Нацполицию направлен запрос по осуществлению анализа состояния расследования".
В Нацполиции рассказали, что с прошлой годовщины убийства допросили более 200 человек, получили более 100 доступов к вещам и документам, провели 13 экспертиз, наложили 3 ареста на информацию и направили два поручения о проведении следственных действий в США и Швеции.
Как и год назад, мы спросили, допросили ли следователи владельцев и пользователей двух автомобилей, на которые обратили внимание журналисты. В прошлый раз этот вопрос остался без ответа, теперь полиция заверила, что допросы были. Кроме того, с бывшим сотрудником СБУ провели следственный эксперимент.
О ходе расследования полиция также уведомила Офис президента. Правоохранители сделали это в тот самый день, когда прислали ответ на запрос, 19 июля... ".
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3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета
Напомним:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина. Злоумышленники находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
- Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода". Водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.
- Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.
- Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.
- В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
- В сентябре 2017 года стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".
- В Центре исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастна украинская власть.
- В феврале 2018 года редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель Павла Шеремета как террористический акт.
- 13 апреля 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко констатировал, что за почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве Шеремета.
- В августе 2018 года в ГПУ заявили, что не нашли оснований считать убийство Шеремета терактом.
- Гражданская жена Шеремета Алена Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.
- В июне 2019 года Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета и помочь освободить ряд журналистов из мест несвободы.
- 19 июля в Национальном союзе журналистов Украины заявили, что первым вопросом для совета по вопросам свободы слова при президенте должен стать отчет силовиков по расследованию убийства журналиста УП Павла Шеремета.
- 20 июля в третью годовщину убийства Шеремета его коллеги заявили, что министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и глава Нацполиции Сергей Князев должны уйти в отставку из-за нерасследования гибели журналиста.
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