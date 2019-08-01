Лещенко выведал, что Луценко шикарно отдыхает во Франции
Депутат Верховной Рады 8 созыва Сергей Лещенко располагает информацией, что генеральный прокурор Юрий Луценко проводит отпуск во Франции.
"Как говорят злые языки, Луценко с женой были замечены в июле в фешенебельном отеле во французском городке Горд как раз в тот день, когда силовики ходили к президенту Зеленскому на доклад по расследованию дела Шеремета", – написал он в Facbeook и Telegram.
"24 канал" также сообщает, что в программе "Что это было?" Лещенко рассказал со ссылкой на свидетелей, что в тот день (23 июля) Луценко в компании жены и еще шести человек обсуждал выступление Зеленского за обедом в Горде, что недалеко от курорта Сен-Тропе.
"Отель относится к категории самых дорогих, премиум класса, там собраны все возможные звезды", – заявил нардеп, бывший до парламентской работы журналистом.
"Конечно, скромная зарплата, которую имеет его жена, и немного скромнее, но все равно небольшая зарплата генерального прокурора, не позволяют им вести такой образ жизни. Однако, как мы видим, они его ведут. Даже собирались его вести после выборов в Раду", – отметил Лещенко.
Чуть позже сам Луценко написал в Facebook, что завершил 10-дневный отпуск в Провансе: "Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья".
А пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что на 1 августа у него запланировано несколько совещаний.
Напомним:
- С 22 июля, после парламентских выборов, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ушел в отпуск.
- 23 июля президент Владимир Зеленский собирал правоохранителей, чтобы услышать, как продвигается расследование убийства журналиста Павла Шеремета 3-летней давности. Главе государства доложил руководитель Национальной полиции Сергей Князев, а генпрокурор не пришел.
- Зеленский сказал, что он хотел услышать Луценко по этому поводу: мол, "отпуск – так отпуск", но стране нужен новый генпрокурор.
- Зеленский с начала своей каденции добивается увольнения Луценко. Тот говорил, что уйдет в отставку после парламентских выборов.
- В 2018 году Луценко провел отпуск на Сейшелах. Тогда генпрокурор уверял, что каждый рядовой украинец может себе позволить такой отдых. По подсчетам журналистов, генпрокурору тот курорт обошелся в более чем 50 тысяч долларов.
- Луценко объяснил, что таким образом он с женой отметили 30 годовщину свадьбы, и это исключительное событие, а билеты на Сейшелы подарили дети, которые вместе с ними поехали туда в свадебное путешествие.
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