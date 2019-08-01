Лещенко выведал, что Луценко шикарно отдыхает во Франции

Депутат Верховной Рады 8 созыва Сергей Лещенко располагает информацией, что генеральный прокурор Юрий Луценко проводит отпуск во Франции.

"Как говорят злые языки, Луценко с женой были замечены в июле в фешенебельном отеле во французском городке Горд как раз в тот день, когда силовики ходили к президенту Зеленскому на доклад по расследованию дела Шеремета", – написал он в Facbeook и Telegram.

"24 канал" также сообщает, что в программе "Что это было?" Лещенко рассказал со ссылкой на свидетелей, что в тот день (23 июля) Луценко в компании жены и еще шести человек обсуждал выступление Зеленского за обедом в Горде, что недалеко от курорта Сен-Тропе.

"Отель относится к категории самых дорогих, премиум класса, там собраны все возможные звезды", – заявил нардеп, бывший до парламентской работы журналистом.

"Конечно, скромная зарплата, которую имеет его жена, и немного скромнее, но все равно небольшая зарплата генерального прокурора, не позволяют им вести такой образ жизни. Однако, как мы видим, они его ведут. Даже собирались его вести после выборов в Раду", – отметил Лещенко.

Апартаменты, в которых, вероятно, отдыхал Луценко - 24tv.ua

Место, где мог отдыхать Луценко - 24tv.ua

От УП отметим, что, вероятно, речь идет об отеле "La Bastide de Gordes".

Чуть позже сам Луценко написал в Facebook, что завершил 10-дневный отпуск в Провансе, которую провел в атмосфере "простоты и красоты", а в фешенебельном отеле только обедал в пути.

А пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что на 1 августа у него запланировано несколько совещаний.

Напомним: