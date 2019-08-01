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Зеленскому пожаловались на прокурора Черкасс. В прокуратуре отреагировали

Четверг, 1 августа 2019, 16:13
Зеленскому пожаловались на прокурора Черкасс. В прокуратуре отреагировали

Во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Черкасскую область ему пожаловались на руководителя прокуратуры региона Сергея Овчаренко, в прокуратуре заявили, что это месть фигурантов уголовных дел.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте прокуратуры Черкасской области.

Так, 31 июля во время общения в Черкасской ОГА местные депутаты заявили президенту, что прокурор области взяточник и попросили снять его с должности. 

В ведомстве утверждают, что указанные "надуманные обвинения" выражали лица, фигурирующие в ряде уголовных производств, которые систематически пытаются дискредитировать органы прокуратуры.

В частности, ведутся расследования по недостоверной информации в декларации депутата Черкасского облсовета, который скрыл расходы почти на миллион гривен, а также недвижимое имущество более чем 6 миллионов гривен.

В прокуратуре также добавили, что имеется производство и против мэра Черкасс, которого подозревают в злоупотреблении своим служебным положением, причинившее ущерб территориальной общине почти на полмиллиона гривен, а также относительно его незаконного обогащения.

"Недавно у фигурантов указанных выше уголовных производств детективами Национального антикоррупционного бюро Украины проведены соответствующие обыски", - сообщили в прокуратуре.

"Кроме того, хотим напомнить, что гражданин К., который выдавал недовольство работой прокуратуры области, также обвиняемым и подозреваемым в ряде уголовных производств", - добавили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что действия указанных выше лиц являются заангажированными, направленными на дискредитацию руководства и коллектива прокуратуры области и никоим образом не повлияют на соблюдение ими незыблемых принципов законности и верховенства права.

Напомним:

  • 31 июля во время поездки в Черкассы президент Владимир Зеленский возмутился, что на встречу с ним людей пускали по спискам.
  • На вопрос президента, кто формирует списки, ему ответили - прокурор. И пожаловались на его деятельность.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийпрокуратураЧеркассы
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