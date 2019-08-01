Зеленському поскаржилися на прокурора Черкас. У прокуратурі відреагували
Під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського в Черкаську область йому поскаржилися на керівника прокуратури регіону Сергія Овчаренка, у прокуратурі заявили, що це помста фігурантів кримінальних справ.
Відповідна заява опублікована на сайті прокуратури Черкащини.
Так, 31 липня під час спілкування у Черкаській ОДА місцеві депутати заявили президенту, що прокурор області хабарник і попросили зняти його з посади.
У відомстві стверджують, що вказані "надумані звинувачення" висловлювали особи, які фігурують у ряді кримінальних проваджень, та систематично намагаються дискредитувати органи прокуратури.
Зокрема, ведуться розслідування щодо недостовірної інформації у декларації депутата Черкаської облради, який приховав видатки майже на мільйон гривень, а також нерухоме майно на понад 6 мільйонів гривень.
У прокуратурі також додали, що є провадження і проти мера Черкас, якого підозрюють у зловживанні своїм службовим становищем, що завдало збитки територіальній громаді майже на півмільйона гривень, а також щодо його незаконного збагачення.
"Нещодавно у фігурантів зазначених вище кримінальних проваджень детективами Національного антикорупційного бюро України проведено відповідні обшуки", - повідомили у прокуратурі.
"Крім того, хочемо нагадати, що громадянин К., який виказував невдоволення роботою прокуратури області, також є обвинуваченим та підозрюваним у ряді кримінальних проваджень", - додали у відомстві.
У прокуратурі наголосили, що дії зазначених вище осіб є заангажованими, направленими на дискредитацію керівництва та колективу прокуратури області і жодним чином не вплинуть на дотримання ними непорушних принципів законності та верховенства права.
Нагадаємо:
- 31 липня під час поїздки до Черкас президент Володимир Зеленський обурився, що на зустріч із ним людей пускали за списками.
- На запитання президента, хто формує списки, йому відповіли - прокурор. І поскаржилися на його діяльність.
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