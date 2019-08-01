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Зеленському поскаржилися на прокурора Черкас. У прокуратурі відреагували

Четвер, 1 серпня 2019, 16:13
Зеленському поскаржилися на прокурора Черкас. У прокуратурі відреагували

Під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського в Черкаську область йому поскаржилися на керівника прокуратури регіону Сергія Овчаренка, у прокуратурі заявили, що це помста фігурантів кримінальних справ.

Відповідна заява опублікована на сайті прокуратури Черкащини.

Так, 31 липня під час спілкування у Черкаській ОДА місцеві депутати заявили президенту, що прокурор області хабарник і попросили зняти його з посади.

У відомстві стверджують, що вказані "надумані звинувачення" висловлювали особи, які фігурують у ряді кримінальних проваджень, та систематично намагаються дискредитувати органи прокуратури.

Зокрема, ведуться розслідування щодо недостовірної інформації у декларації депутата Черкаської облради, який приховав видатки майже на мільйон гривень, а також нерухоме майно на понад 6 мільйонів гривень.

У прокуратурі також додали, що є провадження і проти мера Черкас, якого підозрюють  у зловживанні своїм службовим становищем, що завдало збитки територіальній громаді майже на півмільйона гривень, а також щодо його незаконного збагачення.

"Нещодавно у фігурантів зазначених вище кримінальних проваджень детективами Національного антикорупційного бюро України проведено відповідні обшуки", - повідомили у прокуратурі.

"Крім того, хочемо нагадати, що громадянин К., який виказував невдоволення роботою прокуратури області, також є обвинуваченим та підозрюваним у ряді кримінальних проваджень", - додали у відомстві.

У прокуратурі наголосили, що дії зазначених вище осіб є заангажованими, направленими на дискредитацію керівництва та колективу прокуратури області і жодним чином не вплинуть на дотримання ними непорушних принципів законності та верховенства права.

Нагадаємо:

  • 31 липня під час поїздки до Черкас президент Володимир Зеленський обурився, що на зустріч із ним людей пускали за списками.
  • На запитання президента, хто формує списки, йому відповіли - прокурор. І поскаржилися на його діяльність.

Українська правда
Теми: ЗеленськийпрокуратураЧеркаси
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