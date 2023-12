Новости 15 августа: задержание Гримчака, бренд для Украины

СБУ и НАБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, у Зеленского презентуют бренд для Украины — новости, которые были актуальны 15 августа.

О Гримчаке

Вчера СБУ и НАБУ провели обыски и задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника. Они требовали взятку в сумме 1,1 миллион долларов. Задержание произошло в ходе получения части средств, а именно 480 тысяч долларов.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.

Сегодня Минкульт заявил, что не имеет никакого отношения к истории с вымогательством взятки.

Позже появилась информация, будто бы Юрия Грымчака задержали в уголовном производстве, которое касается нападения 5-летней давности на депутатку Татьяну Чорновил.

Также НАБУ обнародовало две схемы. Заместителя министра Юрия Грымчака и его "помощника" подозревают в вымогательстве взяток от нескольких фирм за различные "услуги".

О бренде для Украины

Офис президента Владимира Зеленского сообщил, что 27 сентября на International IT Forum в Запорожье презентуют бренд цифрового государства. В ОП отмечают, что International IT Forum - это международное мероприятие, которое в этом году объединит более 3000 компаний из сферы инноваций и IT.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает более 16 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

Встреча президентов США и Украины состоится осенью, и кадровые назначения Владимира Зеленского, включая Андрея Богдана, не является этому преградой.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб.

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) назначил главным тренером Алексея Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.

Украинская экономика во втором квартале 2019 года ускорила рост, несмотря на торговое напряжение между США и Китаем и замедление мировой экономики, которая давит на экономическую ситуацию в Европе.