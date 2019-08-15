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Новини 15 серпня: затримання Гримчака, бренд для України

Четвер, 15 серпня 2019, 21:24

СБУ та НАБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій, у Зеленського презентують бренд для України — новини, які були актуальні 15 серпня.

Про Гримчака

Вчора СБУ та НАБУ провели обшуки і затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника. Вони вимагали хабар на суму 1,1 мільйонів доларів. Затримання відбулося під час одержання частини коштів, а саме 480 тисяч доларів.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.

Сьогодні Мінкульт заявив, що не має жодного стосунку до історії з вимаганням хабара.

Пізніше з’явилась інформація, нібито Юрія Гримчака затримали у кримінальному провадженні, яке стосується нападу 5-річної давнини на депутатку Тетяну Чорновол.

Також НАБУ оприлюднило дві схеми. Заступника міністра Юрія Гримчака та його "помічника" підозрюють у вимаганні хабарів від кількох фірм за різні "послуги".

Про бренд для України

Офіс президента Володимира Зеленського повідомив, що 27 вересня на International IT Forum у Запоріжжі презентують бренд цифрової держави. У ОП зазначають, що International IT Forum – це міжнародний захід, який цьогоріч об’єднає понад 3 тисячі компаній зі сфери інновацій та IT.

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає понад 16 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

Зустріч президентів США та України відбудеться восени, і кадрові призначення Володимира Зеленського, включаючи Андрія Богдана, не є цьому перепоною.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець загинув.

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) призначив головним тренером Олексія Михайличенка, який до того обіймав посаду спортивного директора клубу.

Українська економіка у другому кварталі 2019 року прискорила зростання, незважаючи на торгову напругу між США та Китаєм і сповільнення світової економіки, яка тисне на економічну ситуацію в Європі.

Українська правда
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