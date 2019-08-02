Суд заявляет о возможном давлении из-за дела о национализации Приватбанка

Источник: брифинг представительницы пресс-службы ГПУ

Генеральная прокуратура будет просить об отстранении 3 столичных и одного одесского судью, которых подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Представительница пресс-службы ГПУ: "Заместитель Генерального прокурора Сергей Кизь планирует обратиться в Высший совет правосудия и в суд с ходатайством об отстранении данных судей от занимаемых должностей, а также избрании меры пресечения.

На следующей неделе Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проведет очередное совещание и заслушает следователей и прокуроров по этому делу".

Детали: Кроме подозрений, которые в пятницу ГПУ вручила трем судьям Окружного административного суда Киева и судье Суворовского районного суда Одессы, следствие также провело первые допросы.

Что было раньше: 2 августа главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 3 судьям вручили подозрения.

Их подозревают в препятствовании деятельности Высшей квалификационной комиссии судей, постановлении заведомо неправосудных решений и вмешательстве в деятельность судебных органов.

Подробнее о деле читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

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