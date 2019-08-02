Суд заявляет о возможном давлении из-за дела о национализации Приватбанка

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Пятница, 2 августа 2019, 17:10

Источник: брифинг представительницы пресс-службы ГПУ

Генеральная прокуратура будет просить об отстранении 3 столичных и одного одесского судью, которых подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Представительница пресс-службы ГПУ: "Заместитель Генерального прокурора Сергей Кизь планирует обратиться в Высший совет правосудия и в суд с ходатайством об отстранении данных судей от занимаемых должностей, а также избрании меры пресечения.

На следующей неделе Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проведет очередное совещание и заслушает следователей и прокуроров по этому делу".

Детали: Кроме подозрений, которые в пятницу ГПУ вручила трем судьям Окружного административного суда Киева и судье Суворовского районного суда Одессы, следствие также провело первые допросы.

Что было раньше: 2 августа главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 3 судьям вручили подозрения.

Их подозревают в препятствовании деятельности Высшей квалификационной комиссии судей, постановлении заведомо неправосудных решений и вмешательстве в деятельность судебных органов.

Подробнее о деле читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

История вопроса:

  • 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
  • 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
  • 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскиваютОкружной административный суд Киева.
  • Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
  • В ответ суд заявил о давлении. Глава суду Павел Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.
  • 30 июля Волка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.
  • ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.

Украинская правда

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Темы: Окружной админсуд суд


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