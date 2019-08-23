"Батькивщина" отозвала своего кандидата на должность вице-спикера

Источник: нардеп от "Батькивщины" Андрей Кожемякин на заседании подготовительной депутатской группы 23 августа

ВО "Батькивщина" отозвало кандидатуру Кондратюк Елены с рассмотрения на должность заместителя председателя Верховной Рады нового созыва.

Прямая речь Кожемякина: "Вчера наша политсила, которая находится де-факто в оппозиции, заявила, что мы подаем кандидатуру на должность вице-спикера. После консультаций с нашими коллегами, мы приняли решение отозвать эту кандидатуру".

Кондратюк Елена

Прямая речь председателя "Слуги народа" Дмитрия Разумкова: "Действительно, пришло письмо от политпартии "Батькивщина". Данную кандидатуру, а именно Кондратюк Елены мы снимаем с рассмотрения на должность заместителя председателя Верховной Рады IX созыва".

Что было раньше: В партии "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию (254 мандата), заявляли о готовности отдать оппозиции три должности. Среди которых должность вице-спикера.

Партия "Голос" от должности отказалась.

22 августа стало известно, что "Батькивщина" выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера ВР, но не сообщила о ком именно идет речь.

Того же дня нардеп партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что "Слуга народа" предлагала "Оппозиционные платформе - За жизнь" должность вице-спикера. Он заявил, что партия послала отдельное предложение по поводу этой должности, но конкретной кандидатуры пока еще нет.

Также на должность посягает "Европейская солидарность", но нардепка "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе заверила, что партия еще не подавала свою кандидатуру на должность вице-спикера, потому что претендует на руководство различных комитетов.

Предыстория:

20 августа стало известно, что должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

20 августа нардеп партии "ЕС" Артур Герасимов возмущался, что комитет по евроинтеграции состоит только из 7 человек. По его словам, "Слуга народа" принимает большинство решений самостоятельно и не учитывает просьбы других фракции.

Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано 29 августа.

Справка: Кондратюк - одна из креативщиков избирательного штаба партии "Батькивщина".

Во время президентской гонки депутат отвечала за визуальную составляющую кампании Юлии Тимошенко. Ей поручили разработку билбордов, видеороликов и организацию крупных мероприятий с участием кандидата в президенты.

Тем самым Кондратюк занималась и в парламентской избирательной кампании.

В команду Тимошенко депутат присоединилась в 2007 году, тогда она впервые зашла в парламент под №134 списка "Батькивщины".

В политику Кондратюк пришла с пиарного бизнеса. До избрания в Раду работала директором пиар-агентства "Радник".

Муж Кондратюк Александр Богуцкий работает директором телеканала ICTV, владельцем которого является олигарх Виктор Пинчук.

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