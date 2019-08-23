"Батьківщина" відкликала свого кандидата на посаду віце-спікера

Джерело: нардеп від "Батьківщини" Андрій Кожем’якін на засіданні підготовчої депутатської групи 23 серпня

ВО "Батьківщина" відкликала кандидатуру Кондратюк Олени з розгляду на посаду заступника голови Верховної Ради нового скликання.

Пряма мова Кожем’якіна: "Вчора наша політсила, яка знаходиться дефакто в опозиції, заявила, що ми подаємо кандидатуру на посаду віце-спікера. Після консультацій з нашими колегами, ми прийняли рішення відкликати цю кандидатуру".

Кондратюк Олена

Пряма мова голови "Слуги народу" Дмитра Разумкова: Дійсно, надійшов лист від політпартії "Батьківщина". Дану кандидатуру, а саме Кондратюк Олени ми знімаємо з розгляду на посаду заступника голови Верховної Ради IX скликання".

Що було раніше: У партії "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію (254 мандати), заявляли про готовність віддати опозиції три посади. Серед яких посада віце-спікера.

Партія "Голос" від посади відмовилася.

22 серпня стало відомо, що "Батьківщина" висунула члена своєї фракції на посаду віце-спікера ВР, але не повідомила про кого саме йдеться.

Того ж дня нардеп партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що "Слуга народу" пропонувала "Опозиційній платформі – За життя" цю посаду. Він заявив, що партія надіслала окрему пропозицію на посаду віце-спікера, але конкретної кандидатури наразі ще немає.

Також на посаду зазіхає "Європейська солідарність", але нардепка "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе запевнила, що партія ще не подавала своєї кандидатури, бо претендує на керівництво різних комітетів.

Передісторія:

Ще до виборів лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко запевняла, що в опозицію до нової влади не піде.

20 серпня стало відомо, що посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

20 серпня нардеп партії "ЄС" Артур Герасимов обурювався, що комітет з євроінтеграції складається тільки з 7 осіб. За його словами, "Слуга народу" приймає більшість рішень самостійно і не зважає на прохання інших фракції.

Урочисте засідання нової Верховної Ради заплановане 29 серпня.

Довідка: Кондратюк – одна із креативників виборчого штабу партії "Батьківщина".

Під час президентської гонки депутатка відповідала за візуальну складову кампанії Юлії Тимошенко. Їй доручили розробку білбордів, відеороликів та організацію великих заходів за участі кандидатки в президенти.

Цим самим Кондратюк займалась і в парламентській виборчій кампанії.

До команди Тимошенко депутатка приєдналася у 2007 році, тоді вона вперше зайшла у парламент під №134 списку "Батьківщини".

У політику Кондратюк прийшла із піарного бізнесу. До обрання в Раду працювала директоркою піар-агенції "Радник".

Чоловік Кондратюк Олександр Богуцький працює директором телеканалу ІСТV, власником якого є олігарх Віктор Пінчук.

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