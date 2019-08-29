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Рада назначила Стефанчука и Кондратюк вице-спикерами

Четверг, 29 августа 2019, 16:53
Рада назначила Стефанчука и Кондратюк вице-спикерами
фото Дмитрия Ларина, УП

Источник: заседание Верховной Рады 29 августа.

Верховная Рада 9 созыва назначил на должность первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчук, а заместителем спикера ВР стала представительница "Батькивщины" Елена Кондратюк.

Детали: За кандидатуру Руслана Стефанчука, который является представителем президента в Верховной Раде, проголосовали 330 народных депутатов.

 
Руслан Стефанчук

Стефанчук был единственным кандидатом на должность, а вот на кресло заместителя председателя Верховной Рады претендовали 4 нардепа.

Должность вице-спикера заняла представительница "Батькивщины" Елена Кондратюк, хотя "Батькивщина" якобы отозвала эту кандидатуру. За Кондратюк проголосовали 318 нардепов.

 
Елена Кондратюк

"Европейская солидарность" предлагала на должность вице-спикера Мустафу Джемилева.

Самовыдвиженцы и депутатская группа "За майбутнє" предложили отдать должность Ирине Констанкевич (партия УКРОП), выбранной в Раду по мажоритарке на Волыни.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" на заседании предложила на должность вице-спикера Нестора Шуфрича.

Что было раньше: Еще в начале августа "Слуга народа", которая сформировала коалицию в Верховной Раде, заявила о готовности отдать оппозиции три должности, в частности, вице-спикера.

"Голос" Святослава Вакарчука сразу отказался от предложения.

Баталии вокруг вице-спикера шли между "Оппозиционной платформой - За жизнь", "ЕС", ВО "Батькивщина" и самовыдвиженцами.

В "ОПЗЖ" утверждали, что им предлагали должность, но фамилии претендента на должность до заседания ВР не сообщали.

В "Евросолидарности" утверждали, что предпочитают должности в комитетах, но впоследствии сообщили о кандидатуре Джемилева.

Знать больше: Новая Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

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Украинская правда

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Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий
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