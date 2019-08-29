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Рада призначила Стефанчука і Кондратюк віце-спікерами

Четвер, 29 серпня 2019, 16:53
Рада призначила Стефанчука і Кондратюк віце-спікерами
фото Дмитра Ларіна, УП

Джерело: засідання Верховної Ради 29 серпня.

Верховна Рада 9 скликання призначила на посаду першого заступника голови парламенту Руслана Стефанчука, а заступником спікера ВР стала представниця "Батьківщини" Олена Кондратюк.

Деталі: За кандидатуру Руслана Стефанчука, який є представником президента у Верховній Раді, проголосували 330 народних депутатів.

 
Руслан Стефанчук

Стефанчук був єдиним кандидатом на посаду, а от на крісло заступника голови Верховної Ради претендували 4 нардепи.

Посаду віце-спікера обійняла представниця "Батьківщини" Олена Кондратюк, хоча "Батьківщина" нібито відкликала цю кандидатуру. За Кондратюк проголосували 318 нардепів.

 
Олена Кондратюк

"Європейська солідарність" пропонувала на посаду віце-спікера Мустафу Джемілєва

Самовисуванці та депутатська група "За майбутнє" пропонували віддати посаду Ірині Констанкевич (партія УКРОП), обраній у Раду за мажоритаркою на Волині.

"Опозиційна платформа – За життя" на засіданні запропонувала на посаду віце-спікера Нестора Шуфрича

Що було раніше:  Ще на початку серпня "Слуга народу", яка сформувала коаліцію у Верховній Раді, заявила про готовність віддати опозиції три посади, зокрема, віце-спікера.

"Голос" Святослава Вакарчука одразу відмовився від пропозиції.

Баталії навколо віце-спікера точилися між "Опозиційною платформою – За життя", "Євросолідарністю", ВО "Батьківщина" та самовисуванцями.

В "ОПЗЖ" стверджували, що їм пропонували посаду, але прізвища претендента на посаду до засідання ВР не повідомляли.

В "Євросолідарності" стверджували, що віддають перевагу посадам у комітетах, але згодом повідомили про кандидатуру Джемілєва.

Знати більше: Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Українська правда

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Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро
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