Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Четверг, 8 августа 2019, 09:32
Источник: ГСЧС
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности на Киевщине и в целом в северных областях.
Детали: По данным Укргидрометцентра, 8 августа в Киевской области, в районе Фастова, Борисполя, Барышевки, Яготина и Чернобыля, уровень пожарной опасности будет 5 класса.
Также 8 августа во северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
История вопроса:
- Синоптики прогнозировали, что 8 августа в ряде областей Украины пройдут дожди с грозами, град, ожидается усиление ветра.
- По словам Натальи Диденко, в четверг главными синоптическими ньюсмейкерами в Украине будут жара и сильный ветер
Украинская правда