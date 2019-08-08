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Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Четверг, 8 августа 2019, 09:32

Источник: ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности на Киевщине и в целом в северных областях.

Детали: По данным Укргидрометцентра, 8 августа в Киевской области, в районе Фастова, Борисполя, Барышевки, Яготина и Чернобыля, уровень пожарной опасности будет 5 класса.

Также 8 августа во северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

История вопроса:

  • Синоптики прогнозировали, что 8 августа в ряде областей Украины пройдут дожди с грозами, град, ожидается усиление ветра.
  • По словам Натальи Диденко, в четверг главными синоптическими ньюсмейкерами в Украине будут жара и сильный ветер

Украинская правда
Темы: погода
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