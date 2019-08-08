В Ровно подполковника ДФС поймали на взятке в обмен на "беспрепятственный" бизнес

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Четверг, 8 августа 2019, 17:09

Источник: Нацполиция 

Нацполиция Ровенской области задержала подполковника Государственной фискальной службы, получил взятку от предпринимателя за то, что не будет мешать его бизнеса. 

Сообщение МВД: "Чтобы избежать давления на свой бизнес, предприниматель должен был предоставить старшему следователю по особо важным делам областного управления ДФС 4000 долларов США" вознаграждения ". В случае отказа - создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности и привлечения его к ответственности за якобы нарушение законодательства".

 

Детали: Подполковника задержали во время получения взятки. Задержанием, в котором приняли участие следователи ГБР и Нацполиция Ровенской области, руководила военная прокуратура Западного региона. 

Продолжаются следственные действия и обыски по месту работы налоговика. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

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Украинская правда

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Темы: Ровно полиция Фискальная служба


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