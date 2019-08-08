В Ровно подполковника ДФС поймали на взятке в обмен на "беспрепятственный" бизнес

Источник: Нацполиция

Нацполиция Ровенской области задержала подполковника Государственной фискальной службы, получил взятку от предпринимателя за то, что не будет мешать его бизнеса.

Сообщение МВД: "Чтобы избежать давления на свой бизнес, предприниматель должен был предоставить старшему следователю по особо важным делам областного управления ДФС 4000 долларов США" вознаграждения ". В случае отказа - создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности и привлечения его к ответственности за якобы нарушение законодательства".

Детали: Подполковника задержали во время получения взятки. Задержанием, в котором приняли участие следователи ГБР и Нацполиция Ровенской области, руководила военная прокуратура Западного региона.

Продолжаются следственные действия и обыски по месту работы налоговика. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Читайте также: Депутата горсовета в Запорожье задержали за взяточничество

Чиновник Минэнерго погорел на взятке – ГПУ

В Киевской области госчиновника поймали на взятке в 100 тысяч