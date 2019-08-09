Обвиненных в "терроризме" украинцев в Симферополе держат в СИЗО отдельно

Источник: Крым.Реалии, проект Радио Свобода

В симферопольском СИЗО предусмотрен отдельный блок, где содержится украинцы, обвиняемые в аннексированном Россией Крыму в "экстремизме" и "терроризме".

Харьковчанин Александр Стешенко, освобожденный условно-досрочно после пребывания в колонии-поселении в Крыму: "В Симферополе в СИЗО есть специальный блок, где сидят украинцы, которые якобы кто террорист, кто экстремист. У них есть специальный изолированный от общей массы блок, где содержат таких, как я.

Я не видел, в каких условиях содержится общая масса, но у нас очень плохие условия были. Шел снег, а окон не было, отопления нет, сырость постоянная, белье приносили сырое. Все делалось для того, чтобы люди болели, страдали. Медицинской помощи не оказывали никакой, помощи от них не стоит ждать".

Стешенко уточнил, что за время своего пребывания в СИЗО виделся с другими политзаключенными:

"Общался с Евгением Пановым, тоже незаконно осужденным, – хороший человек, он помогал мне и объяснял, что надо делать. Владимир Балух тоже там был, я его видел, просто здоровались, но не общались. Был еще крымский татарин, фамилию не помню, но зовут Тимур, якобы нашли у него книги "Хизб ут-Тахрир".

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