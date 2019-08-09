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Трамп считает, что Зеленский договорится с Путиным

Пятница, 9 августа 2019, 19:28
Трамп считает, что Зеленский договорится с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский сможет достичь договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Президент США назвал Владимира Зеленского "очень рациональным человеком", и выразил мнение, что он договорится с Путиным.

"Я думаю, что он договорится с президентом Путиным, и он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ожидаем встречи с ним. Его уже пригласили в Белый дом, и он хочет приехать. Я думаю, что он приедет. Он очень рациональный человек, он хочет мира в Украине. И думаю, что он приедет очень скоро", - отметил Трамп.

Напомним:

  • В июне Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США с официальным визитом. 
  • 9 сентября временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил о подготовке официального визита Зеленского в США. По его словам, дата официального визита еще не определена, но Владимир Зеленский и Дональд Трамп смогут пообщаться в Варшаве и Нью-Йорке
  • 1 сентября лидеры многих стран, в том числе президенты Украины и США, приедут в Польшу на мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

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Темы: ТрампЗеленскийПутин
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