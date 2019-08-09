Трамп считает, что Зеленский договорится с Путиным
Пятница, 9 августа 2019, 19:28
Президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский сможет достичь договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".
Президент США назвал Владимира Зеленского "очень рациональным человеком", и выразил мнение, что он договорится с Путиным.
"Я думаю, что он договорится с президентом Путиным, и он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ожидаем встречи с ним. Его уже пригласили в Белый дом, и он хочет приехать. Я думаю, что он приедет. Он очень рациональный человек, он хочет мира в Украине. И думаю, что он приедет очень скоро", - отметил Трамп.
Напомним:
- В июне Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США с официальным визитом.
- 9 сентября временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил о подготовке официального визита Зеленского в США. По его словам, дата официального визита еще не определена, но Владимир Зеленский и Дональд Трамп смогут пообщаться в Варшаве и Нью-Йорке.
- 1 сентября лидеры многих стран, в том числе президенты Украины и США, приедут в Польшу на мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.