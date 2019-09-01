Премьер-лига: "Динамо" во втором подряд матче теряет очки, "Шахтер" разгромил "Олимпик"

Киевское "Динамо" в матче 6 тура украинской Премьер-лиги сыграло на выезде вничью 2: 2 с луганской "Зарей".

Киевляне вели по ходу игры со счетом 2:0, но упустили победу.

Для динамовцев это вторая ничья подряд после того, как команду возглавил Алексей Михайличенко.

"Динамо" было более активно в атаке в первом тайме и имело больше моментов у ворот Никита Шевченко. Уже на десятой минуте после паса от Виктора Цыганкова Жерсон Родригеш метров с пяти умудрился не попасть в ворота. На 18-й минуте "Динамо" открывает счет. После навеса Карлоса де Пены Родригеш ударом головой пробивает Шевченко - 0:1.

Через пару минут Цыганков бил со штрафного, Шевченко выбил мяч, и тот от штанги улетел в ногу вратаря. Казалось, что мяч пересек линию ворот, но судья мяч не засчитал.

На 36-й минуте "Динамо" забивает второй гол. После паса от Виталия Буяльского де Пена ударом низом пробивает вратаря "Зари" - 0:2. Через две минуты уже был момент у "Зари", но Владлен Юрченко с нескольких метров не попал в ворота.

На 42-й минуте луганчане один гол отыграли. Богдан Михайличенко пробил сильно метров с 23-х, и Денис Бойко отражает мяч перед собой. На добивание первым был Артем Громов, который и расстрелял ворота киевлян - 1:2.

Во втором тайме обе команды играли уже более осторожно. Дважды судья мог назначать пенальти за игру рукой как киевлян, так и игрока "Зари", но не заметил нарушения в очевидных эпизодах.

На 69-й минуте Цыганков мог сделать счет для своей команды более комфортным, но после его удара со стандарта мяч попадает в перекладину ворот. На 82-й минуте "Заря" же сравнивает счет. После подачи углового Абу Ханна забивает гол-красавец, пробив ударом через себя в угол ворот "Динамо" - 2:2.

После забитого гола у "Зари" было больше моментов, чтобы вырвать победу в этой игре, но матч так и завершился ничьей.

"Шахтер" в матче с "Олимпиком", который также прошел на выезде, не имел асболютно никаких проблем, разгромив своего соперника со счетом 4:0. На 13-й минуте "горняки" уже повели в счете. После прострела с фланга Исмаили отличился Жуниор Мораес - 0:1.

До забитого второго гола у дончан было еще несколько моментов, чтобы пробить ворота хозяев поля. На 45-й минуте счет стал 0:2. Манор Соломон вышел один на один с вратарем и забил второй гол в этой игре. Во втором тайме ничего не изменилось. "Шахтер" продолжал забивать и создавать моменты, а "Олимпик" выполнял роль статиста в этой встрече.

На 61-й минуте после паса Мораес Марлос ударом в угол ворот делает счет 0:3. И снова этот мяч привез защиту "Олимпика". На 81-й минуте Мораес оформил дубль в этой игре, забив мяч грудью в ворота "Олимпика" - 0:4.

Больше "Шахтер" в этой игре не забивал, хотя от полного разгрома "Олимпик" спас только их вратарь Бетаим Халими, который сегодня только один играл против "горняков" в составе своей команды.

Другие матчи 6 тура завершились с таким счетом: "Десна" - "Карпаты" - 0:0, "Ворскла" - "Александрия" - 0:1, "Днепр-1" - "Колос" - 2:1, "Львов" - "Мариуполь" - 0:1.