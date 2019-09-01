Прем'єр-Ліга: "Динамо" у другому поспіль матчі втрачає очки, "Шахтар" розгромив "Олімпік"

Київське "Динамо" у матчі 6 туру української Прем'єр-ліги зіграло на виїзді унічию 2:2 з луганською "Зорею".

Кияни вели по ходу гри з рахунком 2:0, але втратили перемогу.

Для динамівців це друга нічия поспіль після того, як команду очолив Олексій Михайличенко.

"Динамо" було більш активне в атаці у першому таймі і мало більше моментів біля воріт Микита Шевченка. Вже на десятій хвилині після пасу від Віктора Циганкова Жерсон Родрігеш з метрів п'яти примудрився не влучити у ворота. На 18-й хвилині "Динамо" відкриває рахунок. Після навісу Де Пени Родрігеш ударом головою пробиває Шевченка - 0:1.

Через пару хвилин Циганков бив зі штрафного, Шевченко вибиває м'яча, і той від штанги відлітає в ногу воротаря. Здавалося, що м'яч перетнув лінію воріт, але суддя м'яча не зараховує.

На 36-й хвилині "Динамо" забиває другий гол. Після пасу від Віталія Буяльського Карлос де Пена ударом низом пробиває воротаря "Зорі" - 0:2. Через дві хвилини вже був момент в "Зорі", але Владлен Юрченко з кількох метрів не поцілив у ворота.

На 42-й хвилині луганчани один гол відквитали. Богдан Михайличенко пробив сильно з метрів 23-х, і Денис Бойко відбиває м'яча перед собою. На добивання першим був Артем Громов, який розстріляв ворота киян - 1:2.

У другому таймі обидві команди грали вже більш обережно. Двічі суддя міг призначати пенальті за гру рукою як киян, так і гравця "Зорі", але не помітив порушення в очевидних епізодах.

На 69-й хвилині Циганков міг зробити рахунок для своєї команди більш комфортним, але після його удару зі стандарту м`яч влучає в поперечку воріт. На 82-й хвилині "Зоря" таки зрівнює рахунок. Після подачі кутового Абу Ханна забиває гол-красень, пробивши ударом через себе у кут воріт "Динамо" - 2:2.

Після забитого голу "Зоря" мала більше моментів, щоб вирвати перемогу в цій грі, але матч так і завершився з нічийним рахунком.

"Шахтар" у матчі з "Олімпіком", що також відбувся на виїзді, не мав асболютно ніяких проблем, розгромивши свого суперника з рахунком 4:0. На 13-й хвилині "гірники" вже повели в рахунку. Після прострілу з флангу Ісмаїлі відзначився Жуніор Мораєс - 0:1.

До забитого другого голу донеччани мали ще кілька моментів, щоб пробити ворота господарів поля. На 45-й хвилні рахунок став 0:2. Манор Соломон вийшов сам на сам з воротарем і забив другий гол в цій грі. У другому таймі нічого не змінилося. "Шахтар" продовжував забивати і створювати моменти, а "Олімпік" виконував роль статиста в цій зустрічі.

На 61-й хвилині після пасу Мораєса Марлос ударом в кут воріт робить рахунок 0:3. І знову цей м'яч привіз захист "Олімпіка". На 81-й хвилині Мораєс оформив дубль в цій грі, забивши м'яча грудьми у ворота "Олімпіка" - 0:4.

Більше "Шахтар" в цій грі не забивав, хоча від повного розгрому "Олімпік" врятував лише їх воротар Бетаім Халімі, який сьогодні лише один грав проти "гірників" у складі своєї команди.

Інші матчі 6 туру завершилися з таким рахунком: "Десна" - "Карпати" - 0:0, "Ворскла" - "Олександрія" - 0:1, "Дніпро-1" - "Колос" - 2:1, "Львів" - "Маріуполь" - 0:1.