Зеленский говорил с Пенсом о мирной стратегии и встрече с Трампом

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Понедельник, 2 сентября 2019, 09:21

Источник: пресс-служба президента.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве говорил о пошаговой стратегии возвращения мира в Украину.

Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.

В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что Украина решительно настроена на трансформацию, и уже в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, в том числе и о преодолении коррупции.

Пенс высказался за энергетическую независимость Украины.

Речь шла и "о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с президентом Дональдом Трампом".

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Темы: Зеленский США Трамп Донбасс война


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