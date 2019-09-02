Зеленский говорил с Пенсом о мирной стратегии и встрече с Трампом
Источник: пресс-служба президента.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве говорил о пошаговой стратегии возвращения мира в Украину.
Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.
В фокусе внимания сторон было предоставление военно-технической помощи Украине.
Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что Украина решительно настроена на трансформацию, и уже в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, в том числе и о преодолении коррупции.
Пенс высказался за энергетическую независимость Украины.
Речь шла и "о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с президентом Дональдом Трампом".
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