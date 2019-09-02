Зеленский пообещал лично бороться с коррупционерами на таможне

Источник: встреча президента Владимира Зеленского с руководством Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов.

Президент Владимир Зеленский пообещал лично помочь очистить таможенную службу от "старых коррупционеров".

Детали: Ответственными за очистку таможни президент назвал премьера Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, дав им срок выполнения задания до 1 декабря текущего года.

Прямая речь Владимира Зеленского: "Обеспечить запуск деятельности Государственной таможенной службы Украины. Не допустить к работе в ней старых, всех старых коррупционеров. Я лично буду вам помогать".

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