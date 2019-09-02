Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский пообещал лично бороться с коррупционерами на таможне

Понедельник, 2 сентября 2019, 13:09

Источник: встреча президента Владимира Зеленского с руководством Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов.

Президент Владимир Зеленский пообещал лично помочь очистить таможенную службу от "старых коррупционеров".

Детали: Ответственными за очистку таможни президент назвал премьера Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, дав им срок выполнения задания до 1 декабря текущего года.

Прямая речь Владимира Зеленского: "Обеспечить запуск деятельности Государственной таможенной службы Украины. Не допустить к работе в ней старых, всех старых коррупционеров. Я лично буду вам помогать".

Что было ранее

Темы: ЗеленскийВерховная РадаКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Зеленский
Науседа опасался "ухудшения решений НАТО" из-за твита Зеленского
Зеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси
Фронт, защита АЭС, хороший результат БПЛА: Зеленский собирал Ставку
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: