Зеленский пообещал лично бороться с коррупционерами на таможне
Источник: встреча президента Владимира Зеленского с руководством Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов.
Президент Владимир Зеленский пообещал лично помочь очистить таможенную службу от "старых коррупционеров".
Детали: Ответственными за очистку таможни президент назвал премьера Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, дав им срок выполнения задания до 1 декабря текущего года.
Прямая речь Владимира Зеленского: "Обеспечить запуск деятельности Государственной таможенной службы Украины. Не допустить к работе в ней старых, всех старых коррупционеров. Я лично буду вам помогать".
Что было ранее:
- На этой же встрече 2 сентября Зеленский поручил поскорее легализировать казино и добычу янтаря.
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