Растрата 22 миллионов: будут судить экс-главу Госслужбы по делам ветеранов
Источник: Государственное бюро расследований.
Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении экс-руководителя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, подозреваемого в содействии присвоения 22 миллионов гривен, предназначенных для реабилитации военных.
Детали: Следователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве, направили обвинительный акт в суд в отношении бывшего руководителя Госслужбы по делам ветеранов.
По сообщению правоохранителей, в 2015 году Госслужба заключила договоры с субъектами хозяйствования о финансировании из бюджета психологической реабилитации пострадавших участников АТО.
Однако, информация, указанная в актах, по количеству участников АТО, которые якобы прошли психологическую реабилитацию, была заведомо неправомерной.
Бывший глава Госслужбы утвердил недостоверные документы, чем способствовал присвоению 22 миллионов гривен.
Сейчас экс-руководитель подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Напоминаем:
- В апреле 2019 следователи ГБР сообщили о подозрении экс-главе Госслужбы по делам ветеранов по факту служебной халатности, которая повлекла присвоение более 22 млн грн госбюджета, выделенных для реабилитации военных.
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