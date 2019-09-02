Растрата 22 миллионов: будут судить экс-главу Госслужбы по делам ветеранов

Источник: Государственное бюро расследований.

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении экс-руководителя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, подозреваемого в содействии присвоения 22 миллионов гривен, предназначенных для реабилитации военных.

Детали: Следователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве, направили обвинительный акт в суд в отношении бывшего руководителя Госслужбы по делам ветеранов.

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении экс-главы Госслужбы по делам ветеранов. ГБР

По сообщению правоохранителей, в 2015 году Госслужба заключила договоры с субъектами хозяйствования о финансировании из бюджета психологической реабилитации пострадавших участников АТО.

Однако, информация, указанная в актах, по количеству участников АТО, которые якобы прошли психологическую реабилитацию, была заведомо неправомерной.

Бывший глава Госслужбы утвердил недостоверные документы, чем способствовал присвоению 22 миллионов гривен.

Сейчас экс-руководитель подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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