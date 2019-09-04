Зеленский ветировал закон, который до того "подправил" Порошенко

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Среда, 4 сентября 2019, 14:40

Источник: сайт Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский вернул Верховной Раде с собственными поправками закон о закупках в военной сфере.

Детали: Зеленский вернул Раде закон с поправками, однако текста предложений у президента не опубликовали.

Законопроект №1793 подали и приняли в Раде еще в 2015 году. Однако в 2015 году президент Петр Порошенко вернул его Раде со своими правками.

Согласно со сравнительной таблице проекта закона, поправки Порошенко касались даты вступления в силу закона: "вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме пункта 2 этого раздела, который вступает в силу со дня опубликования этого закона".

Также Порошенко поручил Кабмину за месяц принять меры по совершенствованию "стандартизации продукции оборонного назначения, а также продукции речевого, материально-технического обеспечения для военных формирований".

В 2016 году закон приняли с учетом предложений Порошенко.

Однако председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон только летом 2019 года и направил на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Порошенко Зеленский законодательство Верховная Рада


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