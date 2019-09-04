Взрыв во дворе ректора: нашли записку "помни о смерти"

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Среда, 4 сентября 2019, 15:05

Источник: сайт полиции Тернопольской области

Взрывчатка, сдетонировавшая во дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого, была начинена металлом, также во дворе нашли записку с надписью на латыни "Помни о смерти".

Дословно: "Самодельное взрывное устройство сработало во дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого... Взрывной предмет был начинен металлическими составляющими и сдетонировал тогда, когда потерпевший поднял его".

"В настоящее время рассматривается несколько (версий – ред.): в частности, личный конфликт, вымогательство средств, общественная и профессиональная деятельность потерпевшего".

Детали: Полиция также изъяла записку, которую оставил злоумышленник возле взрывного устройства. На ней были слова "memento mori" (помни о смерти).

В полиции предполагают, что взрыв во дворе Крысоватого может быть связан со взрывом самодельного взрывпакета на капоте автомобиля в центре Тернополя 2 августа.

Тогда СМИ сообщали, что сдетонировал пакет на машине, принадлежащей жене экс-заместителя мэра Владимира Каминского.

В частности, полиция предполагает, что эти два взрыва могут быть делом рук одних и тех же людей или человека.

Правоохранители работают над установлением и задержанием подозреваемых.

Полиция призывает жителей быть осторожными при обнаружении неизвестных предметов – ни при каких обстоятельствах не трогать их, а сразу же звонить на 102.

Напомним: 

  • Утром 4 сентября на дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого прогремел взрыв, ректор и его жена получили травмы. 

Украинская правда

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Темы: Тернополь взрыв


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