Привилегии и госденьги: выяснилось, почему Зеленский не подписал закон о "Пласте"

Источник: сайт Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский не подписал закон о поддержке "Пласта", потому что подход к "Пласту", как к единой национальной скаутской организации не соответствует Конституции и создает для организации привилегии.

Дословно: "Анализ содержания положений закона свидетельствует об определении Пласта - национальной скаутской организации Украины как единственной в Украине скаутской общественной организации, принципов ее функционирования и предоставления ей государственной поддержки.

Между тем, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, в настоящее время в Украине зарегистрирован ряд скаутских организаций.

Определение же законом одной скаутской общественной организации (Пласта) как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ею государственной поддержки. А также приводит риск невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций, а затем и ограничения права граждан на свободу объединения в такие общественные организации".

Детали: Президент считает, что такой подход не соответствует Конституции. В частности, ч.1 ст.16, ч.1 и ч.5 ст.36, ч.3 ст.22.

Поэтому Зеленский не может поддержать закон "О государственном признании и поддержке Пласта - национальной скаутской организации Украины" в предложенной редакции.

В то же время, Зеленский предлагает доработать закон "с целью определения основ государственной поддержки развития украинского пластового (скаутского) движения".

Что было раньше: 4 сентября Зеленский вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".

Предыстория: