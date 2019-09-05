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Привилегии и госденьги: выяснилось, почему Зеленский не подписал закон о "Пласте"

Четверг, 5 сентября 2019, 13:13

Источник: сайт Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский не подписал закон о поддержке "Пласта", потому что подход к "Пласту", как к единой национальной скаутской организации не соответствует Конституции и создает для организации привилегии.

Дословно: "Анализ содержания положений закона свидетельствует об определении Пласта - национальной скаутской организации Украины как единственной в Украине скаутской общественной организации, принципов ее функционирования и предоставления ей государственной поддержки.

Между тем, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, в настоящее время в Украине зарегистрирован ряд скаутских организаций.

Определение же законом одной скаутской общественной организации (Пласта) как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ею государственной поддержки. А также приводит риск невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций, а затем и ограничения права граждан на свободу объединения в такие общественные организации".

Детали: Президент считает, что такой подход не соответствует Конституции. В частности, ч.1 ст.16, ч.1 и ч.5 ст.36, ч.3 ст.22.

Поэтому Зеленский не может поддержать закон "О государственном признании и поддержке Пласта - национальной скаутской организации Украины" в предложенной редакции.

В то же время, Зеленский предлагает доработать закон "с целью определения основ государственной поддержки развития украинского пластового (скаутского) движения".

Что было раньше: 4 сентября Зеленский вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".

Предыстория:

  • 30 мая Верховная Рада 8 созыва приняла закон "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины".
  • 19 июня тогдашний глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал его и передал на подпись новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • 3 июля спикер Парубий напомнил, что срок для подписания закона о "Пласте" истекает 4 июля.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВерховная Радазаконодательство
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