Нидерландские следователи боятся, что не смогут допросить свидетеля по делу MH17 Цемаха

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Четверг, 5 сентября 2019, 15:26

Источник: Радио Свобода

В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что бывший боевик группировки "ДНР" Владимир Цемах, которого 5 сентября освободил из-под стражи украинский суд, является "интересным для следствия человеком".

Прямая речь спикера международной Совместной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк: "Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить.

Это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить".
 
Детали: Комментируя решение суда, она добавила: "Это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать".

Брехтье ван де Мосдейк отказалась ответить на вопрос о том, пытались следователи JIT допросить Цемах после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.

Что было раньше: Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемах, который может свидетельствовать в деле сбивания малазийского самолета МН-17.

Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Знать больше: Почему затормозился обмен заключенными и когда украинцы могут вернуться домой

История вопроса:

  • 4 июля СМИ сообщили, что украинские правоохранители задержали Владимира Цемаха на оккупированной Донетчине и вывезли на подконтрольную территорию
  • Служба безопасности и военные не комментировали информацию.
  • Родственники Цемаха предполагали, что его задержание связано с делом сбитого малайзийского самолета МН-17. В 2014 году, Цемах руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет.
  • Впоследствии, во время заседания суда, прокурор по делу Цемаха сказал, что боевик может дать показания по делу МН-17.
  • В конце июня его арестовали на два месяца. Недавно боевику продлили меру пресечения.
  • В то же время, в конце августа стало известно, что Россия якобы требует выдать Цемаха в обмен на российских заключенных, и именно из-за этого требования обмен затягивается.
  • Нидерланды, которые также расследуют дело МН-17, попросили Киев не отдавать боевика. Кроме того, нидерландские следователи заявили, что хотят допросить Цемаха, пока он в Украине и доступен для них.
  • Журналисты нашли архивное видео, на котором Цемах, вероятно, признается в причастности к трагедии с "Боингом".




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Темы: MH17 пленные политзаключенные


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