Умер бывший президент Мугабе, он был главой Зимбабве 30 лет

Источник: Твиттер президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер на 96 году жизни.

Детали: По данным агентства Reuters, Мугабе умер в Сингапуре, где он в последние годы часто лечился.

Умер бывший президент Зимбабве, он был при власти 30 лет. AFRICANLEADERSHIP.CO.UK

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