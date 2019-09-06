Умер бывший президент Мугабе, он был главой Зимбабве 30 лет
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Пятница, 6 сентября 2019, 11:30
Источник: Твиттер президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер на 96 году жизни.
Детали: По данным агентства Reuters, Мугабе умер в Сингапуре, где он в последние годы часто лечился.
Предыстория:
- В ноябре 2017 году Мугабе после 30-летнего правления ушел в отставку под давлением армии Зимбабве, которая начала военное вмешательство в связи с политическим кризисом. Причиной кризиса стало освобождение союзника Мугабе Эммерсон Мнангагвы с должности вице-президента и назначение на эту должность его жены - Грейс Мугабе.
- Перед отставкой правящая партия Зимбабве партия ЗАНУ-ПФ начала процедуру объявления импичмента президенту из-за того, что он создал условия для "узурпации конституционной власти" его женой Грейс.
- По информации The Guardian Мугабе должен был получить $ 10 миллионов в качестве вознаграждения за отставку и пожизненную зарплату в размере 150 тысяч долларов ежемесячно.
- За время своего правления Мугабе отличился роскошной жизнью и экономическим кризисом, к которому он привел Зимбабве. Инфляция на начало 2008 года составляла 100 580%, а за январь 2009 года - 321 000 000%, что стало мировым рекордом. Также Мугабе запомнился тем, что в качестве президента ему "повезло" выиграть в лотерею миллион долларов.
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