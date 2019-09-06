Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Умер бывший президент Мугабе, он был главой Зимбабве 30 лет

Пятница, 6 сентября 2019, 11:30

Источник: Твиттер президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер на 96 году жизни.

Детали: По данным агентства Reuters, Мугабе умер в Сингапуре, где он в последние годы часто лечился. 

Умер бывший президент Зимбабве, он был при власти 30 лет.
Умер бывший президент Зимбабве, он был при власти 30 лет.
AFRICANLEADERSHIP.CO.UK

Предыстория:

  • В ноябре 2017 году Мугабе после 30-летнего правления ушел в отставку под давлением армии Зимбабве, которая начала военное вмешательство в связи с политическим кризисом. Причиной кризиса стало освобождение союзника Мугабе Эммерсон Мнангагвы с должности вице-президента и назначение на эту должность его жены - Грейс Мугабе.
  • Перед отставкой правящая партия Зимбабве партия ЗАНУ-ПФ начала процедуру объявления импичмента президенту из-за того, что он создал условия для "узурпации конституционной власти" его женой Грейс.
  • По информации The Guardian Мугабе должен был получить $ 10 миллионов в качестве вознаграждения за отставку и пожизненную зарплату в размере 150 тысяч долларов ежемесячно.
  • За время своего правления Мугабе отличился роскошной жизнью и экономическим кризисом, к которому он привел Зимбабве. Инфляция на начало 2008 года составляла 100 580%, а за январь 2009 года - 321 000 000%, что стало мировым рекордом. Также Мугабе запомнился тем, что в качестве президента ему "повезло" выиграть в лотерею миллион долларов.

Темы: президентмир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
президент
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Зеленский: Путину передают только положительную информацию с фронта
Последние новости
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
Все новости...
Реклама: