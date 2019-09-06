На главу ЦИК РФ напали с электрошокером
Пятница, 6 сентября 2019, 12:51
Источник: Новая газета
В дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой проник неизвестный и напал на нее с электрошокером.
Детали: МВД РФ возбудило уголовное дело после разбойного нападения на дом Памфиловой.
Сообщается, что нападение произошло 6 сентября около 01:30 в городском округе Истра Московской области. "Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", – говорится в сообщении МВД РФ.
В ЦИК РФ сообщили, что здоровью Памфиловой ничего не угрожает, сейчас она принимает участие в международной конференции в Москве.
8 сентября в более чем 30 регионах России пройдут выборы губернаторов, местных советов и региональных парламентов.