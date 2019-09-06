На главу ЦИК РФ напали с электрошокером

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Пятница, 6 сентября 2019, 12:51

Источник: Новая газета

В дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой проник неизвестный и напал на нее с электрошокером.

Детали: МВД РФ возбудило уголовное дело после разбойного нападения на дом Памфиловой.

Сообщается, что нападение произошло 6 сентября около 01:30 в городском округе Истра Московской области. "Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", – говорится в сообщении МВД РФ.

В ЦИК РФ сообщили, что здоровью Памфиловой ничего не угрожает, сейчас она принимает участие в международной конференции в Москве.

8 сентября в более чем 30 регионах России пройдут выборы губернаторов, местных советов и региональных парламентов.

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Темы: Росcия


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