На главу ЦИК РФ напали с электрошокером

Источник: Новая газета

В дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой проник неизвестный и напал на нее с электрошокером.

Детали: МВД РФ возбудило уголовное дело после разбойного нападения на дом Памфиловой.

Сообщается, что нападение произошло 6 сентября около 01:30 в городском округе Истра Московской области. "Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", – говорится в сообщении МВД РФ.

В ЦИК РФ сообщили, что здоровью Памфиловой ничего не угрожает, сейчас она принимает участие в международной конференции в Москве.

8 сентября в более чем 30 регионах России пройдут выборы губернаторов, местных советов и региональных парламентов.